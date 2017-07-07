Çok Kültürlü Bir Yaşamın Yansıdığı Çizimler

Budapeşte'de yaşayan illüstratör Anna Anjos, gezdiği ya da yaşadığı şehirleri çalışmalarına yansıtıyor.

Anna Anjos, Brezilya ve İtalya kökenli bir görsel sanatçı, Budapeşte'de yaşıyor. Reklam, moda, ambalaj gibi alanda illüstrasyon ve tasarım yapıyor. Çok kültürlülüğün bir sonucu olarak belki de; gezdiği, gördüğü ya da yaşadığı yerleri, bu yererin doku ve renklerin eserlerine yansıtmayı seviyor.

2015 yılında başladığı Rota Das Cores / Route of Colors projesinde, Doğu Avrupa'yı defterlerine taşımış. Prag, Budapeşte, Krakov ve Varşova'nın bölgeleri, insanları, desenleri ve alışkanlıkları rengarenk eskizlerinde hayat bulmuş. Bu projenin devamı 2016 yılında Portekiz'le gelmiş. Portekiz'in pek çok farklı şehri yine sanatçının çizimlerine konu olmuş.

Anna Anjos'un şehirleri çizgileriyle yeniden yorumladığı bir diğer projesi ise 2017 yılına ait sanatsal Budapeşte haritası. Bu haritada da Budapeşte'nin anıtları ve önemli binaları yorumlanmış ve haritadaki konumlarına göre yerleştirilmiş.

Sanatçının şehirlerden öğeleri kullandığı çizimlerinin yanı sıra Macar yemekleri illüstrasyonları, etnografi temelli çalışmaları ve yine kültürel öğelerle harmanladığı desen denemeleri gibi pek çok dikkat çekici çalışması bulunuyor. Sanatçının çeşitli markalar için yaptığı işleri de kapsayan portfolyosuna kişisel sitesi veya Behance profili üzerinden ulaşılabiliyor.



Görsel: Anna Anjos