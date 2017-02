Coen Kardeşlerden Easy Rider Göndermeli Mercedes Filmi

Mercedes AMG için Coen Kardeşler tarafından çekilen ve Peter Fonda'nın oynadığı reklam filmi, 60'lı yılların kült filmi Easy Rider'ın bir parodisi.

Mercedes'in spor ve performans otomobili alt markası olan Mercedes AMG'ye daha çok ağırlık verme stratejisi çerçevesinde AMG'nin 50. yılı şerefine ses getirecek bir reklam filmi çekildi. Big Lebowski, No Country for Old Men, Fargo gibi sevilen filmlerin yönetmeni Ethan ve Joel Coen'le çalışılan filmde ünlü oyuncu Peter Fonda'nın rol alırken, film 51. Super Bowl'da gösterime girdi.

Super Bowl reklam kuşağı ABD'nin en çok seyredilen ve en pahalı reklam kuşaklarından biri. Bu nedenle markalar arasında farklılaşmak için kıran kırana bir mücadele var. Yaratıcılığın ve ünlü kullanımının hayli yaygın olduğu bu reklam kuşağında bir reklamın markadan, hikayeden, hatta oynayan ünlülerden çok yönetmeniyle konuşulması ilginç bir durum. Bu da Coen etkisi işte.

Mercedes reklamı; Coen kardeşlerin Super Bowl'daki ilk filmi değil. 15 yıl önce H+R Block için çektikleri reklam filmi ve 18 yıl önceki Honda filmi ile daha önce de Super Bowl'da yer aldılar. Ancak, Mercedes filmi için uzun bir aradan sonraki ilk filmleri denebilir. Projenin kendileri için en heyecan verici yanı Peter Fonda ile çalışmak olmuş.

Film, yine Peter Fonda'nın oynadığı, 1969 yapımı meşhur "Easy Rider"ın bir parodisi. Easy Rider'a neredeyse tapınan orta-yaş üstü bir motosiklet çetesinin takıldığı bir barda geçen reklam; tabii ki filmin ünlü şarkısı Born To be Wild ile açılıyor. Filmin posterinin ve Peter Fonda'nın fotoğrafının asılı olduğu bir sunak, sunağa bırakılmış çiçekler, Easy Rider dövmeli motosikletçiler, bilek güreşleri, kafa tokuşturmalar arasında bu barda sıradan bir gün belli ki... Ancak, birden içeri giren kişi panikle motosikletlerinin önünün kapatıldığını söylüyor. Apar topar dışarı koştuklarında motosikletlerin önüne park etmiş Mercedes-AMG GT C Roadster'ı görüyorlar. O sırada otomobilin yanına Peter Fonda geliyor ve grubun öfkesi yerini şaşkınlığa bırakıyor. Gruptan bir kadın hala eskisi kadar iyi göründüğünü söylerken Fonda, motosikletlerine iltifat edip, otomobiline atlayıp uzaklaşıyor.

Fonda'nın bir motosikletçiyi canlandırdığı ve artık kült haline gelmiş olan Easy Rider'dakinin aksine motosikleti değil; otomobili seçmesi manidar. Mercedes-AMG GT C Roadster öyle bir otomobil ki, motosikletçilerin idolünü bile yoldan çıkarmış denebilir. Mercedes- Benz Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Drew Slaven, bu filmle açık sürüş keyfini seven, biraz da asi yanı olan insanların içindeki tutkuya seslenerek ikonik bir şeye bir saygı duruşunda bulunduklarını söylüyor. Aynı şekilde, filmin çıkışıyla AMG'nin doğuşunun hemen hemen aynı zamanlarda olmasının da hoş bir paralellik sağladığını belirtiyor.

Ben kendi adıma saygı duruşu konusundan çok emin değilim çünkü motosikletçilere ve Easy Rider ruhuna saygı duruşundan çok, motosiklet tutkunlarını biraz gülünçleştirmiş gibi sanki reklam. Yani ben yaşlanmakta olan bir motosikletçi olsam, bu filmle çok da ihya olmuş hissetmezdim sanki. Biraz kafam karışık filmin kime seslendiği konusunda aslında. Super Bowl seyreden gençler zaten hedef kitle olamaz. Hedef kitle tam olarak da Easy Rider'ı çıktığı zaman seyredebilmiş olanlar desek, o zaman da gençliklerinin filmine bu gözle bakılması hoşlarına gider mi? Veya şöyle soralım: Bir asi ruh filmi olan Easy Rider ile lüks otomobil satmak biraz tezat değil mi? Bilemiyorum. Film bu sorulardan bağımsız olarak komik belki ama insan Coen ismini duyunca daha fazlasını mı bekliyor nedir, ben tam olarak aradığımı bulduğumu söyleyemiyorum.

Künye:

Reklamveren: Mercedes - Benz



Reklam Ajansı: Antoni – Germany

Yaratıcı Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: André Kemper

Ajans Başkanı: Dr. Tonio Kröger

Yaratıcı Yönetmen: Marcell Francke, Stephan Schaefer

Yönetici Yapımcı: Mark Róta

Müşteri Direktörü: Guelcan Demir, Moritz Pfingsten

Reklam Ajansı: Merkley + Partners – USA

Yaratıcı Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Andy Hirsch

Ajans Başkanı: Alex Gellert

Yapımcı:Alex Kobak

İş İlişkileri Direktörü: Diane Delisa

Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Cynthia Davis

Müşteri Grup Direktörü: Lisa Mannarelli-Puleo, Beth Liss, Group Account Director

Yapım Şirketi: Company Films

Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen

Görüntü Yönetmeni: Dan Hainey

Uygulayıcı Yapımcı: Ron Neter

Yönetici Yapımcı: Robin Benson, Richard Goldstein

Yapım Sorumlusu: Ari Schneiderman

Kurgu: Rick Russell, Final Cut NY

Görsel Efekt: Tom Bussell, Blacksmith

Renklendirme: Tom Poole, Company 3

Müzik: “Born To Be Wild” – Steppenwolf

Ses Post Prodüksiyon: Heard City

Ses Miksaj: Phil Loeb

Ses Tasarım: Brian Emrich,Trinitite Studios

Görsel: YouTube