Çocukluğunun Hamburger Dükkanını Satın Alan Hip Hop Yıldızı

Hip hop yıldızı Rick Ross'un eski mahallesindeki hamburgerciyi satın almasının hikayesi, hem kısa bir belgeselle hem de bir kendisine ait bir şarkıyla anlatılıyor.

Checkers and Rally's isimli hamburger dükkanı ile hip hop yıldızı Rick Ross ilginç bir iş birliği içerisine girince, reklam ajansı Fitzgerald & Co. bunu sıra dışı bir projeye çevirmiş. Rick Ross'un büyüdüğü mahalleye dönüp en sevdiği hamburgerciyi satın alışını işleyen çalışma; Yeşilçam'ın "fakir ama gururlu genç" senaryolarını hatırlatıyor. Tek fark karşımızdaki sonradan zenginleşen Ediz Hun'lar, Kartal Tibet'ler değil; bir hip hop yıldızı.

Checkers and Rally's; Miami'den çıkma bir (drive-in) hamburger zinciri. Ancak, daha çok gelir düzeyi düşük mahallelerde bulunuyor. Rick Ross'un çocukluğunun ve ergenlik yıllarının geçtiği mahalle de bunlardan biri. Ross'un markaya olan sevgisi de o yıllardan geliyor. Dükkanın karşısındaki bir oto yıkamada çalışan Ross; orada kazandığı paraları biriktirip düzenli olarak Checkers hamburgerlerinden yermiş. Checkers lezzetli ve o dönem için en uygun fiyatlı hamburgeri sunuyormuş zira.

O yıllar geride kalıp Rick Ross, büyük bir rap yıldızı olunca da istediği her şeyi elde edebileceğine karar vermiş. Ne istediği sorulduğunda da "Checkers"ı istemiş. Bu nedenle de gitmiş dükkanı, daha doğrusu Checkers zincirini, satın almış.

McCann'in kardeş ajanslarından Fitzgerald & Co önderliğinde yaratılan kampanya; işte bu hayalin gerçekleşmesi hikayesini anlatıyor. Uproxx Studios rapçinin markaya olan sevgisini ve bunu verdiği ilhamla mahallesine geri dönüşünü bir belgesel filmle ele almış. Checkers ve Rick Ross ortaklığının duyurusu niteliğindeki film; o mahallede büyürken Checkers'ın Ross için ifade ettiklerini anlatıyor.

Filmde; Carol City sokaklarında otomobiliyle dolaşan Ross; etrafta gördüklerinin üzerine bazen kameraya bakarak, bazen dış ses olarak konuşuyor. Hayallerini, hedeflerini ve hatıralarını anlatırken Checkers'ın hip hop kültürüyle olan bağını da ortaya koyuyor. Zinciri satın almak Ross için geldiği yere bir şey vermek anlamına da geliyor, orada insanlara iş sahası açmak, mahallesine yatırım yapmak gibi faydalar sağlayarak bir topluluğun kalkınmasına da destek olmuş oluyor.

“Buy Back the Block” isimli kısa belgesel sosyal medyada (#BuyBackTheBlock) yayına girdiğinde büyük ilgi çekmiş. 119 milyon izlenim ve 31 bin saatlik izlenme süresine ulaşılmış. Kampanyanın çektiği ilgide Ross'un aynı isimli şarkısının da payı büyük. 2 Chainz ve Gucci Mane'in de katıldığı şarkı; sözlerinde Checkers'dan ve satın alma hikayesinden bahsediyor.

Proje Cannes Lions'da Entertainment kategorisinde Silver ve PR kategorisinde Bronze kazanırken One Show, Webby Awards, New York Festivals, Food and Beverage Awards, Campaign US’s I&C Disruptors Award gibi festival ve yarışmalarda da çeşitli ödüller kazandı.

Künye:

Reklam Ajansı: Fitzgerald & Co., Atlanta

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Noel Cottrell

Yaratıcı Grup Yönetmeni: Ryan Boblett, Carl Corbitt

Yaratıcı Yönetmen: Dave Gordon, Jean Tanis

Stratejiden Sorumlu Başkan: David Matathia

Müşteri Direktörü: Jeff Quick

Müşteri Temsilcisi: Lauren Edwards

İş Direktörü: Mike McGarry

Medyadan Sorumlu Başkan: Liz Daney

Medya Grup Direktörü. Anna Sherrill

Dijital Medya Direktörü: Jessica Fergen

Dijital Ajans: Uproxx Studios

Digital Medya Şirketi: Woven

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Benjamin Blank

Stüdyo Sorumlusu: Kurt Anderson

Stüdyo Yaratıcı Yönetmeni: Bridger Nielson

Post Prodüksiyon Sorumlusu: Matt Lividary

İçerik Strateji: Kaila Mulcahy

Yaratıcı Marka Stratejisi: Dina Gachman

Marka Ortaklıkları Yöneticisi: Eddie Peña

Marka Stratejisi: Eric Chan

Yapımcı: Ricky Lloyd George

Yönetmen/ Görüntü Yönetmeni: Alastair McKevitt

Müşteri Hizmetleri Yöneticisi: Ryan Lee



