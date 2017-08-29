Çocuklarını Tek Başına Büyüten Bir Annenin Hayatı IKEA Reklamında

Aile yaşamının daha az değinilen yüzlerine eğilmeye devam eden IKEA, son filminde bekar anneleri konu alıyor.

IKEA; aile yaşamının reklamlarda daha az görülen bir yüzüne eğilmeye devam ediyor. "Where life happens" kampanyası çerçevesinde boşanma, ergenlik ve evlat edinme gibi konuları anlatıyor. Bu kampanyanın son halkası da çocuklarını tek başına büyüten bir anne.

Diğer filmlerde olduğu gibi yine İsveçli reklam ajansı Åkestam Holst tarafından yaratılan film; bir bekar annenin akşamını anlatıyor. İşten yorgun argın eve gelip de evdeki ergen çocuklarının umursamazlığını ve yarattıkları kaosu görünce umutsuzluğa kapılıyor. Sıkıntıyla balkona koşup biraz nefes almaya çıkıyor. Ama çocuklar neyse ki sanıldığı kadar umursamaz değiller ve annelerinin yaşadığı anlık buhranı fark ediyorlar.

Martin Werner'ın yönettiği film, öyle büyük bütçeli, cilalı bir film değil. Çok büyük bir sürprizi de yok. Daha çok hayatın içerisinden bir kesit, yaşanan küçük ama hoş bir an. Bekar ebeveyn olsun olmasın bazılarımız için oldukça tanıdık bir an olduğu da muhakkak.





Künye:

Reklamveren: Ikea

Reklam Ajansı: Åkestam Holst

Yönetmen: Martin Werner

Yapım: Bacon

Görsel: YouTube