Çocuklar İçin Öğretici Robotlar ve Oyuncaklar [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Çocuklara öğretmenlik yapan oyuncaklar, eğitimsel uygulamalar, öğretici projeler...

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Kod bilgisi ve bilgisayar teknolojileriyle aşinalık artık günümüzün olmazsa olmazlarından. Bu nedenle, dünyada artık okullara kod dersleri konulması gündeme gelirken çocuklara kodlama öğreten oyuncakların yükselişi de kaçınılmaz. 2016'ya dönüp baktığımızda oyuncak dünyasında kodlama temelleri, döngü mantığı, programlama gibi konulara doğru bir eğilim göze çarpıyor. Küpler, robotlar, küreler, uygulamalar... Hepsi çocukları yazılım ve bilişim dünyasına hazırlıyor. Tüm bu oyuncakları ve 2016'nın çocuklara bir şeyler öğretmeyi amaçlayan diğer projelerini sizler için derledik.

Google Project Blocks ile Kod Yazımı



Google, IDEO ve Standford Üniversitesi profesörü Paulo Blikstein’la birlikte “Project Bloks” adındaki -tasarımcılara, geliştiricilere ve tasarımcılara açık olan- projeyi hayata geçirdi. Çocukların fiziksel olarak kod yazmayı öğreten Project Bloks donanım sistemi, 3 temel parçadan oluşuyor. Brain Board, Base Board ve Pucks adındaki parçalar birbirlerine bağlandığında, bir dizi yönergeyi meydana getiriyor. Oluşturulan yönergeler, internet bağlantılı oyuncaklarla ya da tabletlerle Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyor.

Çocuklara Elektriği Öğreten İletken LEGO'lar

Harekete geçirici, iletici ve eyleme geçirici olmak üzere üç ana parçası olan Brixo, yetişkinlerin yaratıcılıklarını ve maker ruhlarını kullanarak geliştirebileceği tasarımların yanı sıra çocuklar için de elektriğin ve iletkenliğin temel prensiplerini öğretecek altyapıya sahip. İki mühendis tarafından geliştirilen Brixo, kullanım sırasında herhangi bir dış bağlantıya veya tetikleyici enerjiye ihtiyaç duymuyor. Bunun yanı sıra mobil uygulamayla da kontrol edilebilen Brixo'lar, IFTTT gibi modüllerle Twitter, Fitbit, Philips Hue gibi pek çok farklı servisle de iletişim kurabiliyor.



Oak ile Artırılmış Gerçeklik Kitleri

Oak; çeşitli uygulamalar aracılığıyla gerçek objeleri telefonunuzun içine koymanızı sağlıyor, iPhone kamerası ile objenin etrafındaki alanı algılayıp onu sıradan bir eşya olmaktan çıkarıp artırılmış gerçekliğe taşıyor ve hem eğitici, hem eğlendirici bir işlev kazanıyor. Oak; Rock Yıldızı Kiti, Kart Kiti, Kaşif Kiti ve Geliştirici Kiti olmak üzere 4 hazır kit ile geliyor. Bu kitler aracılığıyla oyun oynanabiliyor, müzik üretilebiliyor, gezegenler arası keşfe çıkılabiliyor, proglamlama yapılabiliyor.

Xiaomi'den Çocuklara Kod Bilgisi Öğreten Oyuncak Robot

Çin'in büyük teknoloji şirketlerinden Xiaomi, ay başında çocuklar için kod bilgisinin temellerini öğretecek bir oyuncak tanıttı. Toy Block isimli oyuncak robot, LEGO gibi farklı şekillere girebiliyor ve mobil uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Tekerlek, zincir, kol gibi farklı parçalarla birlikte gelen Toy Block, destekleyici kitleriyle yaratıcılığı besleyerek kendi hareket edebilen robotunuzu yapmanızı sağlıyor.

Görme Engelli Çocuklara Okuma Öğreten Oyuncak

Görme engellilere ve ailelerine ücretsiz hizmetler sunan Dorina Nowill Vakfı, LEGO’dan ilham alarak ve Lew’Lara\TBWA ile bir araya gelerek Braille alfabesi ve LEGO’nun karışımından “Braille Bricks”i geliştirdi. Braille Bricks bir eğitim aracı olarak düşünüldüğünde okuma-yazma bilmeyen görme engelli çocukların hecelemeyi öğrenebilmesi ve parçalardaki harfleri kolayca yeniden sıraya dizip yeni kelimeler oluşturabilmesi açısından çok önemli bir yere sahip.





Resim Yaparken Periyodik Tabloyu Öğreten Etiketler



Etsy dükkanlarından “Que Interesante”, bilimle sanatı kesiştirdiği eğlenceli bir yol bulmuş ve çocuklara periyodik tabloyu hiiiç farkına bile varmadan öğretecek renkli etiketler tasarlamış. Üzerinde çeşitli kimyasalların adının yazılı olduğu renkli etiketler, boya kalemlerinin üzerine yapıştırılıyor. Boya etiketleri uygun renklerdeki pastel boyalara yapıştırıldıktan sonra çocuklar boya yaptıkça, yavaş yavaş renkleri elementler ya da bileşiklerle örtüştürmeye başlıyor.

Amnesty International'dan Taciz Karşıtı Bez Bebekler

Paraguay’da sessiz bir tehdit oluşturan çocuklara yönelik cinsel istismara dikkat çekmek için Amnesty International Paraguay ve Kausa Havas ajansı bir araya gelerek taciz karşıtı bez bebekler Arami ve Amaru’yu yarattı. Çocuklarla iletişim kurmanın en kolay yolunun oyuncaklardan geçtiği düşüncesiyle yaratılan bebekler; içlerine yerleştirilen elektronik cihazlar sayesinde konuşabiliyor, dokunulmaması gereken özel bölgelerine bastırılınca sesli tepkiler veriyor ve çocuklara hangi bölgelere dokunulmaması gerektiğini bu sayede öğretiyor.

Çocukların Kendi Kendilerine Yapıp Programlayabileceği Elektronik Oyuncak Kitleri

Çocuklara hem kendi bilgisayarlarını yaratmayı hem de kod yazmayı öğretmeyi amaçlayan Kano; hem çocukların hem de yetişkinlerin basit yönergeleri izleyerek kendi kendine birleştirebileceği kamera, hoparlör ve piksel kitleri sunuyor. Camera Kit, parçaları kolayca birleştirilerek yapılan güçlü bir kamera seti. Çocukların odaklanmayı ve fotoğraf çekmeyi öğrenmesi için geliştirilen kamerayla filtreler yaratılabiliyor, time-lapse videolar çekilebiliyor. Pixel Kit’le piksellere ayrılmış, LEGO görünümdeki birçok LED ışıklı parçanın programlanmasıyla skor tabelası, hava durumu göstergesi, çeşitli animasyonlar ve 1.7 milyon renkle piksel sanatı görselleri yaratılabiliyor. Speaker Kit ise birleştirilerek Bluetooth hoparlör, telsiz ve kodlarla elektronik müzik üretebileceği bir synthesizer haline geliyor. Farklı sesleri ayırt edebiliyor.

Otizmli Çocuklar için Ücretsiz Eğitim Uygulaması



Otizmli çocuklar için yeterli eğitim imkanı yaratılamaması nedeniyle hayata geçirlmiş Otsimo, bu önemli sorunu mobil uygulamalar aracılığıyla çözmeyi hedefliyor. Otsimo platformu şu anda otizmli çocuklara “Otsimo Çocuk” uygulaması ile ücretsiz eğitsel oyunlar sunarken, “Otsimo Aile” uygulaması ile aileye veri analizine dayalı kontrol imkanı sunuyor. Uygulamalardaki oyunlar, alanında uzman profesörlerle birlikte geliştirilmiş. Otsimo uygulamayı daha fazla kişiye ulaştıracak geliştirmeleri yapabilmek için destek arıyor.

Eğlendirerek Matematik Öğreten Stax

Stax, çocukların üzerinde rakamlar yazan köpük levhaları üst üste dizerek eğlenceli ve kolay şekilde matematik öğrenebileceği bir oyuncak projesi. Çocukların matematiksel gelişimine katkıda bulunan ve matematiği onlar için oyunlaştıran Stax projesinin mimarı; Sydney Teknoloji Üniversitesi endüstriyel tasarım / entegre ürün tasarımı bölümü mezunu Beste Onay. Onay’ın bitirme projelerinden biri olan ve Onay'ın bir okulöncesi eğitim kurumuyla beraber geliştirdiği Stax'ın hayata geçmesi için Kickstarter üzerinden destek aranıyor.

Çocuklara Bilgisayar Ekranı Olmadan Kod Yazmayı Öğreten Oyuncak

Çocukların yaratıcılığını geliştirmek için tasarlanan ve programcılıkta bilinen kuralları altüst eden Cubetto; küp şeklinde tahta bir robot, programlanabilir bir pano ve 4 farklı renkten oluşan yönlendirici parçalardan oluşuyor. 4 farklı renkteki yönlendirici parçaların herbiri farklı programlama komutlarını temsil ediyor; kırmızı ileri girmek, mavi sola dönmek, sarı sağa dönmek için kullanıyor ve yeşil ise işlev tuşu vazifesi görüyor. Panonun içerisinde, parçaların pozisyonunu algılayabilen ve hareketleri Cubetto’nun içine aktarabilen Arduino uyumlu bir devre yer alıyor. Çocuklar Cubetto’nun yönergelerini takip ederek renkli parçaları panoya diziyorlar ve böylece tahta robot hareket ediyor.

Infinite Arcade ile Her Çocuk Bir Oyun Tasarımcısı

Tinybop isimli mobil oyun geliştiricisi analog oyunların sunduğu yaratıcılığı ve tasarlama becerisini The Infinite Arcade isimli uygulamasına aktarmayı başarmış. Sandbox denilen uçsuz bucaksız ihtimalle bezenmiş oyun modelini 90'ların oyun tarzları ve mobilin geniş erişilebilirliğiyle birleştirmiş. Böylece çocuklar kendi oyunlarını kendilerini tasarlayıp, oynayabiliyorlar.

Türkiye'den Dünyaya Açılan Akıllı Oyuncak Projesi

“Dünyanın ilk akıllı oyuncak platformu” olarak konumlanan Toyji, akıllı cihazların çocukların motor becerileri üzerindeki olumsuz etkileri ve yol açabileceği odaklanma sorunlarını gidermeyi hedefliyor. Bir kontrol aygıtı görünümünde çocuklarla tabletler arasında girerek, çocukların tablete değil gerçek dünyaya dokunmasını sağlıyor ve motor becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor. Toyji, müzikten kodlamaya birçok alanda eğitici içerikleri, eğlenceli ve anlaşılabilir şekilde sunuyor. Aileler yemek saatleri, ekran süresi ve uyku saatleri konusunda gerekli ayarları girebiliyor.





Programlama Bilgisi Öğreten Akıllı Küre

İnternete bağlanabilen oyuncaklar geliştiren Sphero, daha önceden aşina olduğumuz akıllı küre teknolojisinin üzerine birkaç yeni dinamik daha ekleyerek SPRK+'ı yarattı. Şeffaf olarak tasarlanan bu akıllı küre, çocuklara kod bilgisini ve yazılım metodolojisini öğretmeyi amaçlıyor. Suya, çarpmaya ve çizilmeye dayanıklı olan SPRK+ ile mobil uygulama üzerinden belirli durumlara karşı oyuncağın vereceği tepkileri belirleyebiliyorsunuz. Böylece LEGO, karton veya aklınıza gelebilecek herhangi bir malzemeyle yaratacağınız parkurlarda hareket edebiliyor ve minik oyunlar kurgulayabiliyorsunuz.

Okul Servisi Penceresinden Mars Manzaraları

Küresel güvenlik, havacılık ve uzay şirketi Lockheed Martin, çocukların içlerindeki potansiyele güvenmelerini sağlayıp bu potansiyeli açığa çıkartmalarına yardım etmek ve hatta onların Mars’a yolculuk etme hayallerini bir parça gerçek kılabilmek için bir sanal yolculuk hazırladı. Bu yolculukta, bir otobüsün camlarına yerleştirilen yüksek çözünürlükteki ekranlara aktarılan bir dizi sanal gerçeklik deneyimi yer alıyor. Bu sayede, bir servis otobüsü dolusu çocuk, okula gidene kadar kırmızı renginden dolayı Kızıl Gezegen olarak da tabir edilen ve en hızlı uzay aracının bile ancak birkaç aylık yolculuk sonucunda ulaşabildiği Mars’ın yüzeyinde, yalnızca saniyeler içerisinde keşfe çıkma fırsatı buluyor.



Görme Engelli Çocuklara 3B Resimli Kitap

Colorado Universitesi’nden profesör Tom Yeh, öğrencileriyle birlikte çalışarak “Tactile Picture Books Project”i (Dokunsal Resimli Kitap Projesi) yarattı. Ekip, çeşitli çocuk kitaplarının 3B basılmış versiyonlarını hazırlayabilecek bir teknik geliştirdi. Böylelikle, hazırlanan tasarımlar öğretmen ve veliler tarafından bastırılabilecek.



Kodlama Öğreten Akıllı Saat

Technology Will Save Us, çocukların kendi yaratıcılığı ve hayal gücüyle üretim yapması için Mover Kit isimli yeni bir ürün geliştirdi. Kickstarter'da fonlanmaya başlayan Mover Kit, çocukların saat gibi bileğine takabileceği 8 renkli LED ışık, bilgisayar bağlantısı, hareket sensörü ve düğmeden oluşuyor. Çocuklar, Mover Kit ile yazılım ve kod bilgisinin temel prensiplerini kavrayabiliyor ve ışık- ses odaklı döngülerle yakalamaca, zıplamaca, ışın kılıcı sallamaca gibi sayısız oyun üretebiliyor.

Kod Yazmayı Öğreten Tırtıl

Fisher-Price’ın Think&Learn Code-a-Pillar adını verdiği oyuncak tırtıl, vücudundaki parçalarla okul öncesi çocuklara dizilim ve programlama gibi kod yazmanın temelini oluşturan adımları öğretiyor. Tırtılın gövdesindeki 8 parça farklı renk ve sembollerden oluşuyor. Çocuklar bu parçaları bir araya getirerek, tırtılın gülümseme, göz kırpma ve hareket etme gibi özelliklerini kendileri ayarlayabiliyorlar.

Hikayeli Kurgular Üzerinden Kod Eğitimi

Çocuklara çeşitli robot ve oyuncaklarla bu temel eğitim aktarılırken okuma yazmayı öğrenmiş ve konunun pratik noktasından teori kısmına geçebilecek kişiler içinse Scode isimli bir mobil uygulama geliştirildi. İki lise öğrencisi ve bir ortaokul öğrencisi tarafından geliştirilen Scode, hayata dair 5 farklı senaryo üzerinden gelişen kurgularla kod eğitimi veriyor. Soru yanıt sistemine dayanarak gelişen oyunlaştırma süreci, Ionic ve Microsoft Azure kullanılarak geliştirilmiş. 7'den 77'ye herkesin kullanabileceği Scode, oyunu andıran tarzıyla özellikle ergenlik çağındaki gençleri hedefliyor.

Eski Oyuncaklara İkinci Bir Yaşam Şansı

Second Life Toys özellikle çocuk organ bağışı konusunda farkındalık yaratmayı hedeflieyen bir proje. Kampanya; yıpranmış peluş oyuncakları artık kullanılmayan başka oyuncakların parçalarını kullanarak tekrar hayata döndürmek üzerine kurulu. İsterseniz oyuncak bağışlayabiliyor, isterseniz de oyuncağınızın iyileştirilmesi için başvuruyorsunuz. Bağışlanan oyuncaklardan alınan parçalarla yıpranmış oyuncaklar tamir edilip eskisinden daha güçlü bir şekilde sahibine geri yollanıyor. Kampanya bu sayede, gelecek nesilleri organ bağışının önemi konusunda şimdiden eğitiyor.



Harvard Üniversitesi'nden Çocuklara Kod Yazmayı Öğreten Robot: Root

Harvard Üniversitesi çatısındaki Wyss Institute tarafından geliştirilen Root, görüntüsü ve çalışma yöntemi olarak kaplumbağa robot sınıfına dahil. iPad üzerinden kontrol edilen ve If This Than That (Bu olduktan sonra şu olsun) dinamikleriyle kolayca öğrenilebilen mekanikleriyle çocuklar için kod bilgisini kolaylaştırarak aktarıyor. Root'un her okulda, eğitimin olduğu her noktada uygulanabilir olmasını sağlayan en önemli etken, altyapının hali hazırda var olması. Çünkü Root'un ihtiyaç duyduğu şeyler, beyaz tahta, tahta kalemi ve iPad.

Çocukları Kod Dünyasıyla Tanıştıran Küpler

Robo Wunderkind çocukların yazılım dillerine ve bilgisayar teknolojilerine aşina olmasını sağlamak amacını taşıyan bir proje. Kickstarter üzerinde başlatılan proje, çocukların etkileşimli olarak çeşitli robotlar ve araçlar tasarlamasını, onlara tablet üzerinden basit programlama görevleri vererek hayal güçlerini geliştirmeye çağırıyor.Modüler, rengarenk ve LEGO uyumlu bu küplerin başlıca meziyetleri ise, hareket eden cisime dönüşme, sese, ışığa ve hareket eden cisimlere tepki gösterme, ses kaydı, labirent çözme gibi kompleks ve çeşitlendirilebilir aksamlardan oluşuyor.

