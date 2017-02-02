Çocuklar İçin Güvenli ve Saydam 3B Yazıcı

Yeehaw'dan çocukların merakını ve yaratıcılığını beslemeyi hedefleyen, baskı sürecinin dışarıdan izlenebildiği saydam 3B yazıcı.

Çinli 3B yazıcı üreticisi Yeehaw, çocukların yeni şeyler keşfetmesine, öğrenmesine ve sınırsızca üretebilmesine imkan tanıyacağı iddiasıyla bir yazıcı projesi hazırladı. Indiegogo’da 23 Aralık 2016'ya kadar fon toplayan proje şu anda InDemand aşamasında. Başka bir deyişle fon ve tarih hedefi olmadan serbestçe destek alabiliyor ve platformdaki topluluğuna seslenmeye devam edebiliyor.

Indiegogo sayfasında yazıcının basit bir şekilde çalıştığı ifade edilmiş. Yazıcının mobil uygulaması da çocukların öz güvenini ve yaratıcılığını beslemek adına yazıcıyla paralel çalışıyor. Uygulama üzerinde her çocuk piksel piksel kendi oyuncağını tasarlayabiliyor. Yeehaw uygulaması ile yazıcı arasındaki bağlantı kolaylıkla kurulabiliyor ve yazıcı kolaylıkla kumanda edilebiliyor. Böylece çocuklar fazladan teknik adımlara boğulmadan eğlencenin tadını çıkarabiliyor. Cihaz kendi ayarlarını kendisi yönetiyor, kalibrasyonunu kendi yapıyor, kendi kendini güncelliyor ve denetliyor. Bu nedenle ailenin de çocuğun da makine üzerinde teknik ve kafa karıştırıcı ayarlarla boğuşmasına gerek kalmıyor. En güzel tarafı da saydam olması. Böylece tasarımlar yazıcıda hayat bulurken baştan sonra baskı sürecini izlemek mümkün.

Yeehaw'ın kütüphanesinde 2.000 adet baskıya hazır oyuncak olduğu ve daha da yenilerinin eklendiği belirtilmiş. Uygulamadaki kütüphanenin amacı, çocukların favori karakterlerine, oyunlara ve LEGO benzeri bloklara anında erişebilmesini sağlamak.

5 ayrı renkte ışık, Yeehaw yazıcının ne düşündüğünü kullanıcıya aktarıyor: “Normal” anlamındaki siyah, “ağa bağlanılıyor” anlamındaki mavi, “ısınıyor” anlamındaki turuncu, “güncelleniyor” anlamındaki yeşil ve “anormal” anlamındaki kırmızı.

3B yazıcılarla çocukların ilişkisi gündeme geldiğinde hep güvenlik konusu tartışılır ki Yeehaw bu yazıcının çocuklar için tamamen güvenli olduğunu dahili güvenlik özellikleriyle donatıldığını vurguluyor. Baskı aşamasında açılmayan güvenli kapısı bulunuyor. Birisi yerinden kıpırdatmaya çalıştığında ve benzeri müdahalelerde bulunduğunda cihaz otomatik olarak baskıyı durduruyor. Ayrıca cihaz, %100 doğa dostu ve zehirli olmayan materyalle baskı yapıyor.















Görsel: Indiegogo