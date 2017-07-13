Çocuk Sahibi Olamayan Bir Çiftin Duygusal Hikayesi
American Greetings, son filminde çocuk sahibi olmaya çalışan bir çiftin yaşadığı üzüntüyü ve arkadaşlığın önemini vurguluyor.
American Greetings "Give Meaning" kampanyasıyla duygusal ama reklamlarda çok da görmeye alışık olmadığımız temaları işlemeye devam ediyor. Anneler Günü'nde kaybettiği annesini hatırlatacak bir dövme yaptıran genç kızın hikayesinden sonra şimdi de çocuk sahibi olmak için uğraşan bir çiftin öyküsünü anlatıyor.
ABD'de kutlanan Ulusal Ebeveynler Günü'ne denk getirilen "Not Alone" isimli film; pek çok genç çiftin boğuştuğu ama çok da açık açık ifade etmediği, markalar tarafından pek gündeme getirilmeyen bir sorunu ele alıyor: Çocuk sahibi olamama. MullenLowe tarafından yaratılan film; ebeveyn olmanın zorluklarından ziyade ebeveyn olamamanın zorluğunu irdeliyor.
Film, seyreden pek çok çifti etkileyecek izler taşıyor. Olumsuz bir hamilelik testiyle açılan film bu sürecin, doktor ziyaretlerinin ve istenen sonucu alamamanın genç bir karı-koca için, özellikle de kadın açısından ne kadar yıpratıcı olabileceğini anlatıyor. Film; bu durumun yanı sıra arkadaşlığın ve zor günler geçiren bir arkadaşı yalnız bırakmamanın ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor. Bazen durumu çözemeseler dahi birinin sizi anladığını hissetmek bile değerli bir destek zira. Burada da bebek bekleyen bir arkadaşlarının partisinde baş kahramanın yaşadığı dalgalanmayı hisseden bir dost, ona yalnız olmadığını anlatan bir kart veriyor ve film; doğru zamanda verilen bir kartın ne kadar anlamlı olacağını anlatıyor. Karttan çok kartın taşıdığı anlam, yani kampanyanın ekseni olan "Give meaning" sözü.
Bu film de önceki film gibi gerçek bir hikaye dayanıyor. Çalışanlardan birinin evliliğinde yaşadığı bir süreci samimi bir şekilde ekrana taşıyor. Zor bir temayı, abartıya kaçmayan bir duygusallıkla işlemeyi de başarıyor. Ve son dönemde reklamlarda işlenmeye başlanan boşanma, bekar ebeveynlik gibi klasik mutlu aile tablolarının ötesinde bir konuyu daha gündeme aşıyor.
Künye:
Reklamveren: American Greetings
Reklam Ajansı: MullenLowe
Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Mark Wenneker
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tim Vaccarino, Dave Weist
Yaratıcı Yönetmen: Andrea Mileskiewicz, Blake Winfree
Reklam Yazarı: Macie Soler-Sala
Sanat Yönetmeni: Pier Madonia
Bütünleşik Yapım Yönetmeni: Lisa Setten
Yayın Yapım Yönetmeni: Zeke Bowman
Yapım Yönetmeni: Vera Everson
Yapım Yönetmen Asistanı: Kimberly Reid
İş İlişkileri Yöneticisi: Felicia Simmons
Müşteri Grup Direktörü: Rebekah Pagis
Müşteri Direktörü: Jessica Zdenek
Yapım: Park Pictures
Yönetmen: The Mercadantes
Yönetici Yapımcı: Scott Howard
Uygulayıcı Yapımcı: Timory King
Görüntü Yönetmeni: Daniel Mercadante
Kurgu: PS260 West
Kurgucu: JJ Lask
Kurgu Asistanı: Colin Reilly
Yapımcı: Marlinda Walcott
Yönetici Yapımcı: Carol Dunn
Görsel Efekt: MPC LA
Görsel Efekt Sanatçısı: Cynthia Lee
Yapımcı: Sarah Laborde
Yönetici Yapımcı: Elexis Stern
Müzik: Asche & Spencer
Ses Post: Eleven Sound
Ses Tasarım/Miksaj: Jeff Payne, Jordan Meltzer
Yönetici Yapımcı: Melissa Elston
Görsel: YouTube