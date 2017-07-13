Çocuk Sahibi Olamayan Bir Çiftin Duygusal Hikayesi

American Greetings, son filminde çocuk sahibi olmaya çalışan bir çiftin yaşadığı üzüntüyü ve arkadaşlığın önemini vurguluyor.

American Greetings "Give Meaning" kampanyasıyla duygusal ama reklamlarda çok da görmeye alışık olmadığımız temaları işlemeye devam ediyor. Anneler Günü'nde kaybettiği annesini hatırlatacak bir dövme yaptıran genç kızın hikayesinden sonra şimdi de çocuk sahibi olmak için uğraşan bir çiftin öyküsünü anlatıyor.

ABD'de kutlanan Ulusal Ebeveynler Günü'ne denk getirilen "Not Alone" isimli film; pek çok genç çiftin boğuştuğu ama çok da açık açık ifade etmediği, markalar tarafından pek gündeme getirilmeyen bir sorunu ele alıyor: Çocuk sahibi olamama. MullenLowe tarafından yaratılan film; ebeveyn olmanın zorluklarından ziyade ebeveyn olamamanın zorluğunu irdeliyor.

Film, seyreden pek çok çifti etkileyecek izler taşıyor. Olumsuz bir hamilelik testiyle açılan film bu sürecin, doktor ziyaretlerinin ve istenen sonucu alamamanın genç bir karı-koca için, özellikle de kadın açısından ne kadar yıpratıcı olabileceğini anlatıyor. Film; bu durumun yanı sıra arkadaşlığın ve zor günler geçiren bir arkadaşı yalnız bırakmamanın ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor. Bazen durumu çözemeseler dahi birinin sizi anladığını hissetmek bile değerli bir destek zira. Burada da bebek bekleyen bir arkadaşlarının partisinde baş kahramanın yaşadığı dalgalanmayı hisseden bir dost, ona yalnız olmadığını anlatan bir kart veriyor ve film; doğru zamanda verilen bir kartın ne kadar anlamlı olacağını anlatıyor. Karttan çok kartın taşıdığı anlam, yani kampanyanın ekseni olan "Give meaning" sözü.

Bu film de önceki film gibi gerçek bir hikaye dayanıyor. Çalışanlardan birinin evliliğinde yaşadığı bir süreci samimi bir şekilde ekrana taşıyor. Zor bir temayı, abartıya kaçmayan bir duygusallıkla işlemeyi de başarıyor. Ve son dönemde reklamlarda işlenmeye başlanan boşanma, bekar ebeveynlik gibi klasik mutlu aile tablolarının ötesinde bir konuyu daha gündeme aşıyor.

Künye:

Reklamveren: American Greetings

Reklam Ajansı: MullenLowe

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Mark Wenneker

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tim Vaccarino, Dave Weist

Yaratıcı Yönetmen: Andrea Mileskiewicz, Blake Winfree

Reklam Yazarı: Macie Soler-Sala

Sanat Yönetmeni: Pier Madonia

Bütünleşik Yapım Yönetmeni: Lisa Setten

Yayın Yapım Yönetmeni: Zeke Bowman

Yapım Yönetmeni: Vera Everson

Yapım Yönetmen Asistanı: Kimberly Reid

İş İlişkileri Yöneticisi: Felicia Simmons

Müşteri Grup Direktörü: Rebekah Pagis

Müşteri Direktörü: Jessica Zdenek

Yapım: Park Pictures

Yönetmen: The Mercadantes

Yönetici Yapımcı: Scott Howard

Uygulayıcı Yapımcı: Timory King

Görüntü Yönetmeni: Daniel Mercadante

Kurgu: PS260 West

Kurgucu: JJ Lask

Kurgu Asistanı: Colin Reilly

Yapımcı: Marlinda Walcott

Yönetici Yapımcı: Carol Dunn

Görsel Efekt: MPC LA

Görsel Efekt Sanatçısı: Cynthia Lee

Yapımcı: Sarah Laborde

Yönetici Yapımcı: Elexis Stern

Müzik: Asche & Spencer

Ses Post: Eleven Sound

Ses Tasarım/Miksaj: Jeff Payne, Jordan Meltzer

Yönetici Yapımcı: Melissa Elston

Görsel: YouTube