Çocuğunuz Büyüdükçe Onunla Beraber Büyüyen Kıyafet

Petit Pli, özel katlamaları sayesinde büyüyüp küçülerek 4 - 36 ay arası çocuklara uyan bir yağmur kıyafeti.

Çok küçük çocuklar çok hızlı büyüyor, alınan pek çok kıyafet giyilemeden atılıyor ya da birilerine veriliyor. İşte bu soruna çözüm sunan bir marka: Petit Pli. 4 aylıktan 36 aylığa kadar çocuğunuzla beraber büyüyen bir kıyafet.

2017'de Royal College of Art mezunu Ryan Mario Yasin tarafından kurulan Petit Pli, Yasin'in yeğenlerine uygun kıyafet bulamamasıyla başlıyor. Tam aradığı kıyafeti bulmuşken kıyafeti yeğenine ulaştırana kadar çocuğun büyümüş olması, mühendislik altyapısından gelen Yasin'i yeter dedirtiyor. Ve böylece yüksek lisans projesinin parçası olarak teknoloji ile modayı bir araya getiren ürününü yaratmaya başlıyor.

Petit Pli, dışarı çıkarken giyilecek bir alt-üst takımı. Yağmur ve rüzgara karşı koruma sağlıyor. Hafif, nefes alan bir yapısı var ve çocuğun hareketini ağır yağmurluklar gibi kısıtlamıyor. Ama bunlardan daha önemlisi, kıyafetin büyüyor olması. Özel katlama teknolojisi sayesinde kullanılan kumaş çocuk büyüdükçe esniyor ve ona uyacak bedene geliyor. 4-36 ay arası çocuklara uyan Petit Pli, tam 7 beden kapsıyor. Bu sayede hem masrafları azaltıyor, hem de daha az tüketim sağlayarak daha sürdürülebilir bir çözüm haline geliyor

Kullanılan kumaş sentetik malzemelerle üretilmiş, hidrofobik kaplama ile su geçirmez hale getirilmiş. Kıyafetler üst katman olarak tasarlandığından sentetik malzemeler doğrudan çocuğunuza temas edip onu rahatsız etmiyor. Bir çeşit yağmurluk aslında, aynı malzemeyi daha verimli bir şekilde kullanan bir ürün.

Ryan Mario Yasin, Petit Pli ile endüstriyel tasarım ve mühendislik alanında üniversite öğrencilerine açık The James Dyson Award'ın İngiltere ayağında büyük ödülü kazandı. Petit Pli şimdi de dünya çapında yarışacak. Yasin, ürünün araştırma ve geliştirmesine ağırlık verip yakın zamanda satışa çıkarmayı amaçlıyor.

Görsel: Petit Pli