Çocuğu Sıkmadan Hastalığını Takip Eden Oyuncak

Onky, hasta çocukların hayati bulgularının düzenli olarak izlenebilmesini sağlayan yumuşak bir oyuncak.

Hasta çocuklar için hastalıklarının yarattığı fiziksel sıkıntıların yanı sıra pek çok psikolojik zorluk var. Hastane odaları, sürekli yapılan ölçümler, iğneler, ilaçlar bunların bir Tüm bunlar çocukta gerginlik yaratıp zaten tatsız olan bir süreci çocuklar için daha tatsız hale getirebiliyor. Onky, tam olarak bu gerilime çözüm sunan yumuşak bir oyuncak. Sürekli izlenmesi gereken hastalıklarda, çocukların hayati değerlerini çocukları sıkmayacak bir şekilde ölçüyor. Sigara içince öksüren oyuncak ayı gibi Onky de sürekli çocuğun yanında bulunarak onu korumayı amaçlıyor.

Utrecht'teki Prinses Maxima Pediyatrik Onkoloji Merkezi için Delft Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Karthik Mahadevan tarafından geliştirilen Onky, anne-babalarla konuşmalar ışığında yaratılmış. Kanser hastası çocukların ebeveynlerinden gelen iç görüler ışığında ebeveynlerin hastane ortamındayken, özellikle de kemoterapi sonrası bağışıklık zayıfladığında, daha güvende hissettikleri belirlenmiş. Bunun nedeni de hastanedeyken çocukların sürekli izlenebiliyor olması. Dolayısıyla evdeyken de düzenli olarak kalp atışı, ateş, kandaki oksijen değeri gibi bilgilerin ölçülmesi hem çocuğun sağlığı, hem de anne-babanın iç huzuru için önemli. Bunu çocuğu strese sokmayan, çocuğu tıbbi cihazlarla sürekli haşır neşir etmeyen bir yöntemle yapabilmek ise büyük bir fayda.

Onky; yumuşak, tatlı görünümlü bir oyuncak. Çocuğun sarılıp yatabileceği oyuncaklardan biri görünümünde. Ancak içerisinde bulunan sensörler ve elektronik teçhizat; çocuk oyuncakla etkileşime girdikçe çocuğun hayati bulgularını ölçüyor. Çocuk oyuncağa dokunduğunda, sensörlere temas ediyor. Sensörler ateş, nabız, kalp atışı gibi ölçümleri yapıp Blutooth aracılığıyla ebeveynin akıllı telefonuna anında gönderiyor. Böylece çocuğun bulgularında bir değişiklik olduğunda anında fark edilebiliyor. Bulguların istatistiği ve tarihçesi çıkarılabiliyor, trendler gözlemlenebiliyor.

Onky'nin tasarımı Disney'in Big Hero 6 filmindeki Baymax karakterinden ilhamla yapılmış. Net bir hayvan figürü değil, sevimli bir yaratık. Işık, hareket ve ses yoluyla etkileşim sağlayıp çocukları eğlendirmesi de cabası. Kısacası Onky soğuk bir tıbbi cihaz değil; çocukların yanlarında isteyeceği bir arkadaş. Bu da hastalığı nedeniyle çocukluğundan uzak kalan çocukların hayatına bir nebze de olsa normalleşme kazandırması açısından oldukça değerli.

Onky şu an için prototip aşamasında. Çeşitli formlar ve teknolojiler çocuklarla test edilmiş ve uygulama ve oyuncakta son haline ulaşılmış. Onky'nin teknolojisini daha da geliştirmek içinse çalışmalar hala sürüyor. İlerisi için planlar arasında Onky'i daha geniş kitlelere ulaştırmak için çeşitli stratejiler bulunuyor. Kitle fonlama araçlarını kullanmak, bir şirketle iş birliği yapılarak Onky'i pazara sunmak ve bir yatırımcı bulmak gibi.

Görsel: Karthik Mahadevan