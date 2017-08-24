Coca-Cola'nın Times Meydanındaki Yeni 3 Boyutlu Robotik LED Panosu

100 yıldır Times Square'de yer alan Coca-Cola, 2004'ten beri değiştirmediği panosunu görkemli bir LED panoyla yeniledi.

Coca-Cola New York'un ünlü meydanı Times Square'deki büyük panosunun geçmişi neredeyse 100 yıl öncesine dayanıyor. Neredeyse simgesel bir hale gelen Coca-Cola panosu en son 2004'te yenilenmişti. Uzun bir aranın ardından Coca-Cola yeni ve son derece görkemli panosunu geçtiğimiz hafta tanıttı.

Rekor kırmayı ve pek çok konuda dünyanın ilki olmayı seven Coca-Cola; yenilediği Times Square panosuyla dünyanın ilk 3 boyutlu robotik LED panosunu sahiplenmiş oldu. Panonun 1715 hareketli ve 245 statik LED küpten oluşuyor. Bu da 240 metrekarelik bir görsel alan oluşturuyor.

Coca-Cola ve çeşitli çözüm ortaklarıyla birlikte geliştirilen panonun teknolojisi, 4 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünü. İçerisinde bulunan her yüksek çözünürlüklü LED küp, ayrı ayrı programlanabiliyor, farklı zamanlarda dışarı çıkıp, haznesine girebiliyor. İçerik olaraksa, tüm yıl boyunca devam edecek bir takvim hazırlanmış. Takvimde dünyanın dört yanından Coca-Cola reklamları yer alacak. New York sakinlerine ve turistlere seslenecek reklamlar günün saatlerine göre de değişecek. Örneğin, öğle saatlerinde Coca-Cola ve yemek birlikteliğine ilişkin reklamlar yer alabilecek.

Panonun yerleştirilmesi de büyük bir coşku içerisinde yapıldı. Meydana toplanan kalabalık, panonun LED modüllerinden ilham alan özel oturma bölümlerinden panonun tamamlanma sürecini izledi. Gün boyunca, dağıtılan Coca-Cola'larla olay coşkulu bir kutlamaya çevrildi.

Görsel: Coca-Cola

