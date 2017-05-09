Citymapper'ın Londra Trafiğine Çıkan Yemyeşil Akıllı Otobüsü

Şehir içi ulaşım uygulaması Citymapper, uygulama üzerinden topladığı ulaşım verisini kullanarak çağa ve ihtiyaçlara uygun akıllı otobüs geliştirdi ve Londra'da deneme sürüşüne çıktı.

Şehir içindeki tüm ulaşım alternatiflerini kullanarak A noktasından B noktasına fiyat, süre gibi kıstaslarla alternatif güzergahlar üreten Citymapper, elindeki ulaşım verisini kullanarak şehre fayda sağlayacak bir proje geliştirdi. Citymapper Smartbus isimli akıllı otobüs, şehir içi ulaşımda pek önemsenmese de en önemli araç olan otobüslere yeni bir yaklaşım sunuyor.

Akıllı otobüs her koltuğun altında USB girişi, ekranlarındaki durak bilgisi gibi kimilerine standart görünebilecek faydalı özelliklerin yanı sıra aracın tamamı kablolarla ve internet bağlantısıyla donatılmış durumda. Böylece sürücünün ve yolcuların araçla olan her etkileşimi veriye dönüşüyor. Sürücüye özel uygulama, yolcu sayma gibi ek özellikler de bu anlamda Citymapper Smartbus'ın farkları arasında.

Citymapper Smartbus'ın iki farklı büyüklükte aracı var. İlki aşina olduğumuz normal otobüsler ikincisi ise ikincisi ise yurdumuzda okul servisi olarak görmeye alıştığımız tipteki küçük otobüslerden oluşuyor. Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen Citymapper projenin deneme aşamasında da yenilikçi adım atmaktan çekinmeyen Transport for London ile iş birliği yapmış. Böylece Londra'nın merkezinde 9 ve 10 Mayıs'ta pop-up otobüs olarak Blackfriars ve Waterloo Köprüsü arasında ring seferler düzenleyecek.

Citymapper'a da entegre olan ve uygulama üzerinde listelenen bu seferde toplanan veri de şehir içi ulaşımın iyileştirilmesi için kullanacak. Gelecek dönemde başka şehirlerde de kullanılabilecek olan akıllı otobüs ile birlikte Citymapper sahip olduğu tüm ulaşım verisini erişime açık tutuyor ve kullanmak isteyenlerle paylaşıyor. Böylece şehir içi ulaşım konusunda fikri olan herkesin faydalanabileceği bir kütüphane yaratmış oluyor.

Görsel: Citymapper