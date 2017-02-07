Cips Paketine Gizli Alkol Testi

Tostitos, Super Bowl öncesi hazırladığı çalışmada sınırlı üretim cips paketleri sayesinde insanların kendi kendilerine alkol testi yapmasını sağlayarak alkollü araç kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Frito-Lay'in bir cips markası olan Tostitos , her cips gibi parti ortamlarında ve insanların bir araya geldiği büyük maç gecelerinde özellikle bira eşliğinde çok tüketiliyor. Tostitos bu gerçeğin farkında olacak ki, Super Bowl 51 için Mothers Against Drunk Driving ve Uber ile işbirliği yaparak hazırladığı özel çalışmada insanları alkollü araç kullanıma karşı uyarıyor. Bunu da oldukça etkili bir yolla yapıyor.

Tostitos'un 5 Şubat'taki Super Bowl maçı için sınırlı sayıda ürettiği "Güvenli Parti" paketlerinin üzerinde bir alkol sensörü bulunuyor. Pakete üflediğinizde paketin üzerindeki uyarı işareti alkol oranınız yüksekse kırmızıya, değilse yeşile dönüşüyor. Kırmızı uyarı alırsanız paketteki barkodu akıllı telefonunuzla tarıyorsunuz ve Uber'den 10 dolar indirimle evinize gidebiliyorsunuz.

Tostitos'un kampanya için hazırladığı filmde, bir polis memuru Super Bowl gecesi yapılan trafik kazalarının %70'inin alkol nedenli olduğunu belirtiyor. Frito-Lay'in pazarlamadan sorumlu genel müdürü Jennifer Saenz de o gün 25.000 aracın trafiğe çıkmamasını ve insanların evlerine güvenle dönmelerini sağlama hedefinde olduklarını söylüyor.

Tostitos büyük ses getiren bu çalışmasıyla, Super Bowl reklam kuşağına reklam vermediği halde Super Bowl 51 içerisinde oldukça konuşulan bir marka oldu. Bunu yaparken de alkollü araç kullanımı hakkında büyük farkındalık yarattı ve konunun konuşulmasını sağladı.

Görsel: Tostitos