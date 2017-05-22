Cins ve Esk Reyn'in Adidas için Boyadığı Açıkhava Panolarına A Awards'tan 3 Ödül

Sokak sanatçıları Cins ve Esk Reyn, Adidas Originals Nişantaşı mağazası için Maçka'daki 4 açıkhava panosunu boyadı.

Adidas Originals, Nişantaşı'nda açacağı yeni mağazasının tanıtımı için markanın diline paralel bir kampanyaya imza attı. Tasarım ve deneyim ajansı CPM ve medya ajansı Carat – Posterscope imzasını taşıyan kampanyada, mağazanın çevresindeki işlek noktalardan olan Maçka'daki bir açıkhava panosu yerel sahnenin dikkat çeken sokak sanatçılarından Cins ve Esk Reyn'e emanet edilmiş.

Krüw'ün bir parçası olarak daha önce röportaj yaptığımız Cins ve Mural İstanbul'un bir parçası olup 2015'te Kadıköy belediye binasını boyayan isimlerden olan Esk Reyn; İstanbul sokaklarında nerede görürseniz görün tanıyabileceğiniz çizgileriyle kampanyada değer yaratmış. Ortaya çıkan işle birlikteyse yılın en iyi açıkhava kampanyalarının yarıştığı A Awards'ta En İyi Özel Uygulama, En İyi Tekstil/Moda ve En İyi Açıkhava Reklam Ödülü'ne layık görüldü.

Görsel: Adidas