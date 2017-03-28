Çin'in Neon Sokaklarından Tekinsiz Gece Fotoğrafları

Fransız fotoğrafçı Marilyn Mugot, Çin'in 3 şehrini dolaşarak neon tabelaları ve ıssız sokaklarını fotoğrafladı.

Paris merkezli fotoğrafçı Marilyn Mugot, geçtiğimiz Kasım ayında Çin'e giderek 6 hafta boyunca dünyanın en kalabalık ülkesinden gece manzaraları fotoğrafladı. Yolculuğu boyunca Çongçing, Guilin ve Hong Kong şehirlerini gezen Mugot, gece olduğunda sokağa çıkarak adeta körlemesine keşifler düzenlemiş. Uzak Doğu kültürünün bir parçası olan neon tabelalar ve bilim kurgu filmlerini andıran manzaralarla kompozisyonlarını yaratmış.

2013 yılında başladığı Instagram yolculuğuyla birlikte kendini ifade edebilmek için bir platform bulan Mugot, çalışmalarında David Cronenberg, Ridley Scott ve Stanley Kubrick'in filmlerinden ve atmosferinden ilham alıyor. Çin'den önce de ABD'yi ziyaret eden fotoğrafçı San Francisco ve New York ile aralarında kalan güzergahta birçok fotoğraf çekmiş. Ve bu yolculuğunda da gece fotoğraf çekmekten çok daha fazla keyif aldığını ve ışığın yarattığı yanılmaya hayran olduğunu keşfetmiş.



Marilyn Mugot, büyülüğü dünyaları çektiği şehir fotoğrafları için @mary_wolf hesabını, moda fotoğrafları içinse @marilyn_mugot hesabını kullanıyor.

Görsel: Marilyn Mugot