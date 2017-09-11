Çiçek Açma Anının Büyüsü

Alexa Sirbu ve Lukas Vojir tarafından hazırlanan deneysel animasyon flow/er, doğanın temel kurallarını tasarım dinamikleriyle ele alıyor.

Londra'da çalışmlarını sürdüren sanatçı ve tasarımcı Alexa Sirbu ve Lukas Vojir tarafından hazırlanan flow/er, doğanın en mucizevi anlarından birini dijital dünyada yüceltiyor. Doğanın en temel kurallarını günümüz tasarım kurallarının merceğinden inceliyor. Ve ortaya da 40 saniyelik etkileyici bir çalışma çıkıyor.

flow/er'ın yaratıcıları çalışmalarını görsel şiir olarak tanımlıyor ve duygu yoğunluğunu da bu kavram üzerinden aktarıyor. Dijital dünyada görmeye alıştığımız parçalanan, kırılgan, uçuk formlar bir araya gelerek bir çiçeğin açtığı o büyülü ana dönüşüyor.

Görsel şiirin müziklerinde ise Zelig Sound'un imzası bulunuyor. Yapım aşaması videosunu ise sayfanın en altında bulabilirsiniz.



Görsel: Alexa Sirbu