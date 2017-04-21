Çiçek Açan Kinetik Heykeller

​Casey Curran, doğadan ilham alan ve telden inşa edilmiş kinetik düzenekler yaratıyor.

Sanat çalışmalarını Seattle’da sürdüren Casey Curran, pirinç telleri kullanarak kıvrılan, çiçek açan, hafifçe kıpırdanan ayrıntılı kinetik heykeller inşa ediyor.

Çalışmalarının çoğunda düzeneğin hareketi, bir kurma kolunu çevirerek başlatılıyor. Bu yönüyle, eski robotlarda ve oyuncaklarda kullanılan -günümüzde hala bazı insanlar hobi olarak bu tür el yapımı objeler üretiyor- Automaton sistemini hatırlatıyor. Hareketin nasıl başlatıldığını aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Sanatçı, aşağıdaki ilk videoda izleyebileceğiniz "Bequeath These Seeds" (Bu tohumları miras bırak) adlı en son eserini, Metalmorphosis başlıklı 2016 Bellevue Sanat Müzesi bienal şovu için hazırlamış. Yeni çalışmalarını sanatçının instagram hesabından takip edebilirsiniz.



Görsel: Vimeo