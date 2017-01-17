CES 2017'de Tanıtılan Becerikli Robotlar

Günlük hayatımıza kolaylaştırmak ve her yaştan kişiye yardımcı olmak üzere geliştirilen birçok robotun lansmanı CES 2017'de yapıldı.

Birçok geliştirici ev yaşamına uyum sağlayan, internete bağlanabilen diğer ürünlerle iletişim kurabilen ve sesli komutları algılayabilen robotlar üzerinde çalışıyor. Robotik alanında yapılan bu çalışmalar doğrudan tüketiciye ulaştığı için hem gündem yaratmayı hem de ilgi toplamayı başarıyor. CES ise tüketici odaklı yapısı ve tüm yıl boyunca konuşulacak ürünlerin tanıtıldığı çerçevesiyle robot geliştiren şirketler için de önemli bir tanınma şansı anlamına geliyor. Tüm bu öne çıkma yarışı içerisinde dikkat çekenleri derledik.

Lynx

Çin merkezli Ubtech Robotics tarafından geliştirilen Lynx, Amazon'un sesli asistanı Alexa'yla donatıldı. Bu sayede verilen komutları algılayabiliyor ve tepki verebiliyor. İnsansı görünümünü aratmayan hareket kabiliyetine sahip olan Lynx, Amazon Music ve Spotify'a erişebiliyor. Hatta takviminize etkinlik ekleme, e-postaları kontrol etme gibi temel yetenekleri bulunuyor.



Kuri



Mayfield Robotics'in geliştirdiği Kuri, üç temel ilke üzerine inşa edilmiş; mobilite, farkındalık ve kişilik. 50 santimetre uzunluğundaki Kuri, ismini duyduğunda parlıyor ve mutlu bir yüz ifadesine kavuşuyor. Evin içinde hiçbir şeyi kırmadan özgürce dolaşabilen Kuri, böylece evin dijital haritasını da çıkarıyor. Ebeveynler için deneyim sağlarken aynı zamanda Bluetooth hoparlör ve video kaydedici görevleri de görüyor.



Yumii



Fransız girişim Yumii, yaşlılarla iletişim kurmak üzere geliştirilmiş bir robot. Karakteri onların ihtiyaçlarına göre şekilleniyor ve sevdiği kişilerle daha kolay iletişim kurmasını hedefliyor. Günlük aktiviteler için hatırlatmalar kurma, ilaçları takip etme, yemek pişirmeye yardım etme gibi görevleri yerine getiriyor. Aynı zamanda rehberine kayıtlı kişilerle telefon görüşmesi de yapabiliyor.

LG Hub Robot

Amazon Alexa ile çalışan bir başka robot ise LG Hub Robot, evin temel unsurlarından biri olmayı amaçlayan LG Hub Robot evdeki diğer akıllı ev aletlerini kontrol etme, müzik çalma, çocuklara yatmadan önce masal okuma gibi meziyetlere sahip. Ayrıca konuşan kişiyi tanıma yeteneği sayesinde kimle ne zaman konuştuğunun arşivini hazırlayabiliyor. LG Hub Robot, LG'nin CES'te tanıttığı akıllı çim biçme makinesi, havalimanı asistanı, akıllı süpürge gibi diğer nesnelerin interneti ürünlerinin merkezinde yer alıyor ve birbirleri arasında köprü görevi görüyor.

Olly



Birleşik Krallık merkezli girişim Emotech tarafından geliştirilen Olly, kişisel asistanlığı yüz ifadelerine sahip olmadan gerçekleştiriyor. Olly'nin pazardaki benzerlerinden ayrılan bir diğer özelliği ise karakteri olması. Böylece konuştuğu kişilere karşı da farklı davranışlar geliştirebiliyor. Aynı evi paylaştığı kişilerin sevdiği şeylerin farkına varmak bunlardan biri.

Aristotle



Mattel'in alt şirketlerinden olan Nabi tarafından geliştirilen Aristotle, çocuklara odaklanan bir robot. Alexa destekli hoparlörü sayesinde çocukların sorularını yanıtlayabiliyor ve çocukları uyuturken masal anlatabiliyor.

Görsel: Olly, Aristotle,