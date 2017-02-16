Carpool Karaoke, Apple Music'te Kendi Programına Kavuşuyor

James Corden'ın programında başlayan Carpool Kareoke, birçok ünlüyle birlikte Apple Music üzerinde yayınlanacak haftalık programa dönüşüyor.

James Corden'ın gece kuşağı programı The Late Late Show with James Corden'da doğan Carpool Karaoke konsepti, Apple Music'e taşınarak bağımsız bir programa dönüştü. Bir skeç olarak doğup daha uzun bir formata kavuşan Carpool Karaoke, bu baharda Apple Music üzerinden yayınlanacak.

Corden, skeçlerinde bir ünlüyü yolcu koltuğuna alıyor ve stüdyoya gelene kadar sohbet edip müzisyenin parçalarını söylüyordu. Apple Music üzerinde yayınlanacak programda ise konuk ve sürücü kavramı biraz daha genişleyerek her ikisini de farklı ünlülerle süslüyor. John Cena, Shaquille O'neal, Metallica, Alicia Keys ve Will Smith gibi pek çok ünlü otomobilin içinde bir yer ediniyor.

İlk kez Grammy Ödülleri'nde duyurulan Apple Music'in yeni programında 16 ünlü yer alacak ve yolculuk boyunca çevrelerinde onları fark eden hayranları da gösterecekler. CBS Televizyon Stüdyosu ve Fulwell 73'nin yapımcılığını üstlendiği programın yönetici yapımcılığını ise James Corden, Ben Winston ve baş yazar Eric Pankowski üstleniyor.

Görsel: YouTube