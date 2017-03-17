Çarparak Müzik Yapılan Dev Toplar [SXSW 2017]

Tasarım şirketi IDEO'nun Moogfest için hazırladığı etkileşimli yerleştirme, katılımcıların dokunuşlarıyla müzik yaratıyor.

Küresel tasarım şirktei IDEO'dan Aaron Soloway ve Peter Hyer'ın katılımıyla gerçekleşen oturumda, Moogfest için hazırladıkları Play - Sound isimli yerleştirmelerinin geliştirilme hikayesi paylaşıldı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Durham şehrinde düzenlenen Moogfest için hazırlanan Play - Sound yerleştirmesi nesnelerin interneti, oyunlaştırma ve müziğin buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Moogfest, elektronik müziğin kurucusu olarak bilinen Bob Moog anısına düzenleniyor. IDEO da Moogfest için hazırlayacağı etkileşimli yerleştirme için Bob Moog'u anacak bir yol aramış.

Yaratıcılıkla müziği buluşturmak isteyen ekip 6 büyük plaj topunu kullanarak katılımcıların hareketlerine göre değişen kolektif müzik üretme fikri ortaya çıkmış. Projenin prototip aşaması tamamlandıktan sonra gereken alanın 2,5 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde olması planlanmış. Ancak karşılarına bir basketbol sahası çıkmış ve bu alanı kullanmaya karar vermişler.

Toplar üzerindeki titreşimi yakalamak içinse üst kısmını özel hazırlamış bir verici yerleştirilmiş. İç yüzeyine ise Wi-Fi destekli Arduino yerleştirilmiş. Böylece 3 eksenden toplanan veri iletilmiş. Ortaya ise 40 bin kişinin tarafından deneyimlenen ve her dokunuşlarıyla farklı bir müzik yaratan etkileşimli yerleştirme çıkmış.

Görsel: IDEO