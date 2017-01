Cannes Lions'ta Ödül Kazanmış 5 Yaratıcı Sinema Filmi Tanıtımı

Cannes Lions'tan ödül kazanmış film tanıtım çalışmaları üzerinden film tanıtımının ne kadar yaratıcı olabileceğine örnekler...

Filmlerin tanıtımı her zaman filmler kadar yaratıcı olmuyor; çoğunlukla bir fragman, bir poster, birkaç bültenle sınırlı kalıyor. Ancak, film dünyasında yükselen rekabet film tanıtımı konusunda yaratıcılığın yavaş yavaş öne çıkmaya başlamasına neden oluyor. Gerilla taktikler, alternatif gerçeklik uygulamaları, ses getirecek halkla ilişkiler işleri... Artık bunlar da film pazarlamasının önemli araçları. İşte, Cannes Lions'ta ödül kazanan işler üzerinden film tanıtımın ne kadar yaratıcı olabileceğine örnekler:

The Smurfs 3D ve maviye boyanan kasaba

Şirinler filminin tanıtımı için 2011'de hazırlanan çalışmada, İspanya'daki beyaz evlerden oluşan küçük bir kasaba, 300 kasaba arasından seçilerek filmi duyurmak amacıyla masmaviye boyandı. Kilisesinden mezarlığına evlerinden okuluna her yeri maviye boyanan Júzcar isimli bu kasaba; renk değiştirdikten sonra dünyanın dört yanında haber oldu ve daha önce pek bilinmezken birden turist akınına uğradı. Film; İspanya'da canlandırma filmler arasında gişe rekoru kırarken Júzcar da dünya çapında "Şirinler Kasabası" olarak tanınmaya başladı. Çalışma 2012 Cannes Lions Ödüllerinde En iyi Deneyimsel Kampanya kategorisinde bronz kazandı.

Batman v Superman ile Gotham'a Uçmak

Filmin pazarlama çalışmasından ziyade Türk Hava Yolları'nın filme sponsorluğunun duyurusu olan bu reklam; geçtiğimiz yıl Super Bowl öncesinde yayınlanarak büyük ilgi çekmiş, Twitter trendlerine girmiş, dünya çapında konuşulmuştu. Türk Hava Yolları'nın Gotham ve Metropolis şehirlerine başlattığı -kurgusal- uçuşları konu alan reklam, filmin ve filmin temel aldığı çizgi romanların ruhuna uygunluğuyla beğeni toplamıştı. CP+B London tarafından hazırlanan reklam sayesinde THY, Cannes Lions'ta gümüş kazanarak Cannes'da aslan kazanan tek Türk markası oldu.



Prometheus için transmedya kampanya

Prometheus filminin tanıtımı için hazırlanan bu transmedya kampanyasında, farklı mecralar iç içe kullanılmış ve Cannes Lion 2013'te Markalı İçerik ve Eğlence kategorisinde ödül kazanmıştı. Kampanyanın en dikkat çeken ayaklarından biri, filmin vizyona girmesinden 4 ay önce, 2012 TED konferansında gösterilen gelecekten TED konuşmasıydı. 2023'teki bir TED konuşmasının gösterimi büyük izlenme sayılarına ulaşmıştı. Kampanyanın devamında filmdeki Weyland Industries şirketinin ürettiği androidlerden David'in kutudan çıkarılma videoları, ürün tanıtımları ve internet üzerinden oynanabilen oyunlarla filmin ve filmin öğelerinin tanıtımına devam edilmişti.

Dark Knight'tan alternatif gerçeklik

Christopher Nolan'ın Batman serisi "The Dark Knight" (Kara Şövalye) filminin tanıtımı için hazırlanan alternatif gerçeklik çalışması, 2009 Cannes Lions Ödülleri'nde Siber kategorisinde Grand Prix kazanmıştı. Joker tarafından söylenen ve filmin en çok tanınan repliği olan "Why so serious?" cümlesi çevresine örülen çalışma; mobil, flash moblar, internet, kullanıcı içeriği, kolektif anlatılar, oyun, video ve hazine avı gibi taktikleri kullanarak kapsamlı bir alternatif gerçeklik oyunu sunuyordu. Böylece hedef kitlenin Batman serisine ve özellikle bu filmi tamamen kaptırmasını sağlıyordu.



Zoolander 2 ile moda dünyasına yolculuk

Zoolander 2'yi duyurmak ve karakterleri hatırlatmak için hazırlanan kampanyada, Paris Moda Haftası kullanılmış ve filmin ana karakterleri olan manken Derek ve Hansel podyumda yürümüştü. Bununla birlikte Derek'in özel bakışı "Mavi çelik"i kullandığı selfie'ler ve Vine videoları paylaşım rekorları kırmış, pek çok dergi ve blogda haber olmuştu. Kampanya, 2015 Cannes Lions'ta bronz kazandı.

Görsel: Turkish Airlines