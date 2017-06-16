Cannes Lions'da Bu yıl 41 Bin İş Yarışıyor [Cannes Lions 2017]

Dünyanın en önemli yaratıcılık festivali Cannes Lions'a bu yıl 41.170 başvuru gerçekleşti.

Fransız Rivierası'nın en gözde sahillerinden olan Cannes, her yıl yaratıcılık ve reklamcılık alanında dünyanın en önemli festivallerinden Cannes Lions'a ev sahipliği yapıyor. Biz de Bigumigu olarak Cannes Lions'ı yerinden aktarıp anlık içerikler üretip festivalin ruhunu aktarmaya çalışacağız.

Cannes Lions bugün yaptığı duyuruyla, bu yılki başvuruların istatistiklerini paylaştı. 17 - 24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Cannes Lions'da toplam 6 ödül gecesiyle 24 kategoride yüzlerce ödül kazananlarıyla buluşacak. Bu yüzlerce ödül arasında yer almak isteyen başvuru sayısı ise bu yıl tam olarak 41.170. Adeta rekor katılımla bu yıl Cannes Lions, geçtiğimiz yıla oranla %69 daha fazla başvuru almış.

Tüm kategorilerin geneline yayılan bu farkın en büyük sıçramasını Creative Effectiveness kategorisi geçen yıla oranla %59 artarak gerçekleştirdi. Lions Health çatısı altında verilen Health & Wellness ve Pharma kategorilerindeyse yine büyüme trendi %9 gibi düşük oranda olsa dahi hitap ettiği niş kitleye oranda dikkat çekiyor.

Cinsiyet ayrımını yok eden kampanyaları ödüllendirmek için 2015'te kategoriler arasına eklenen Glass Lion'da %31'lik artış yaşamış. Glass Lion kategorisinde yapılan başvuruların ücretleri bir havuzda toplanarak cinsiyet eşitsizliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor. 2015'ten bu yana bu ödül altında 290.000 Eurodan fazla para toplanmış.

Geleneksel mecraları temsil eden Outdoor ve Print & Publishing gibi kategorilerde ise endüstrinin ve iletişimin değişen yöntemlerinden etkilenerek başvuru sayısında cidi bir düşüş yaşamış. Öyle ki, geçtiğimiz yıla oranla %80'lik fark var. Başvuruların ülkelere göre dağılımında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Latin Amerika bölgeleri ciddi bir artış göstermiş. Cannes Lions bu yönüyle de dünyanın en önemli yaratıcılık festivali olma unvanını korumaya ve genişletmeye devam ettiğinin sinyalini veriyor.

Görsel: Twitter/Cannes Lions, Facebook/Cannes Lions