Canlı Yayında Assassin's Creed'in İkonik Atlayışı

Assassin's Creed filminin tanıtımı için hazırlanan reklamda, dublör David Grant 30 metreden aşağıya canlı yayında atladı.

Ubisoft tarafından yaratılan ve senelerdir büyük hayran kitlesine sahip Assassin's Creed oyununa aşina olanların bildiği üzere oyun pek çok atlama, zıplama içerir. Ve bunlardan en karakteristiği yüksek binaların, kulelerin tepesin çıkıp ölümüne atladığı "Leap of Faith" isimli eylemdir. İçinde bu atlayış olmayan bir Assassin's Creed filmi de elbette düşünülemez. Nitekim var ve bu atlayışı (ve dolayısıyla filmi) tanıtmak için çekilden bir reklam ile dünya üzerinde bu tip atlamaları yapabilen az sayıdaki dublörden olan David Grant, atlamayı canlı olarak gerçekleştirmiş.



Filmin İngiltere'de 1 Ocak'ta vizyona girmesini duyurmak amacıyla çekilen reklamda Hollywood dublörü David Grant 30 metre yükseklikteki bir değirmen kulesinden serbest atlayışla kendini bırakıyor. 80 km/s hızla aşağıya düşerken biz de ekranlarımızdan kendisini seyrediyoruz. Tabii işin güzel kısmı atlayış tamamen gerçek; dublörü tutan ipler yok, görsel efekt yok. Justin Kurzel tarafından yönetilen ve baş rollerinde Michael Fassbender ile Marion Cotillard'ın rol aldığı filmin de en önemli özelliklerinden biri bu, yeşil ekranlar ve görsel efektler yerine; eski usul çalışılmış, dublörler filmde göreceğiniz tehlikeli sahnelerin çoğunluğunu gerçekten gerçekleştirmiş. Bu reklam filmi de tam olarak bunu anlatıyor ve filmde Michael Fassbender'ın karakterinin gerçekleştirdiği "Leap of Faith" atlayışına bir gönderme yapıyor.

Televizyon tarihinde ilk kez bir reklam yayınında canlı olarak böyle bir atlayış gösteren reklam filmi için Twentieth Century Fox, Channel 4 ile işbirliğine gitmiş. Channel 4'un satış bölümünün yaratıcı ekibi PL4Y tarafından gerçekleştirilen 100 saniyelik film, Channel 4'un Humans isimli programı sırasında 18 Aralık'ta yayına girmiş ve #C4LeapofFaith etiketiyle de insanlarla etkileşim sağlanmış.

Künye:

Dublör: Dave Grant

Yapım: The Outfit

Yönetmen: Matt Askem

Medya: Vizeum

Görsel: Assassin's Creed Movie - YouTube