Canlı Bir Modelle Natürmort Çizimler

ALS hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için ALS hastası Hiro Fujita, ressamlar için modellik yaptı.

Yavaş yavaş hastaların hareket etme ve konuşma yetilerini ellerinden alan, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de hastalığı olan ALS hastalığı; dünyanın gündemine birkaç yıl önceki "Ice Bucket Challenge" ile oturdu. Hareket, hastalığa dair farkındalığı artırsa da insanların bu hastalığın tam olarak ne olduğunu anlayabilmeleri için daha fazlası gerekiyordu. ALS teşhisi konduktan sonra kurduğu END ALS isimli yardım kuruluşu ile bu konuda konuşmalar yapan ve çalışmalarını sürdüren, kendisi de bir reklam planlamacısı olan Hiro Fujita; McCann Tokyo ile birlikte ALS gerçeğini gözler önüne seren bir çalışmaya imza attı.

2010 yılında ufak tefek hareket zorlukları nedeniyle doktora giden ve ALS teşhisi konan Hiro, yavaş yavaş yürüme, konuşma ve hareket etme becerilerini kaybetti. Bugün sadece gözlerini hareket ettirebiliyor. Ancak, göz hareketlerini izleyen özel bir bilgisayar sayesinde hala iletişim kuruyor ve END ALS ile ALS farkındalığı için çalışmaya devam ediyor. Hastalığının korkunç gerçekliğini insanlarla paylaşmak için McCann Tokyo ile birlikte hazırladığı "Still Life" projesi; onun kaybettiği yetilerini ve bugün geldiği noktayı dünyayla paylaşıyor.

"Still Life" resimde kullanılan bir terim, biz "Natürmort" diyoruz, birebir çevirmiyoruz. Aslında "Duran Yaşam" gibi çevrilebilir. Hiro Fujita da "Duran Yaşam" olarak konumluyor kendisini ve bunu hastalığının ironik bir betimlemesine çeviriyor. Facebook üzerinden ressamlara çağrı yaparak diyor ki: "Gelin, beni Still Life resimlerinizde model olarak kullanın." Kendi içinde bir tezat, alışılmadık bir durum. Natürmort içerisinde ölü olmayan bir yaşam, devam eden ama durmuş bir hayat, öznesi çoğunlukla "canlı" olmayan bir resim türü için bir insan model... Etkili bir fikir olduğu kadar, yürek burkan da bir ironi var burada. Üstelik de Japonya gibi kusurları saklama eğiliminde bir kültürde, hastalığının kaybettirdiği her şeyle spot ışıkları altına çıkmak kesinlikle cesaret istiyor.

Hiro'nun çağrısına yanıt veren farklı seviye ve yetilerdeki ressamlar, Tokyo'nun kalabalık bir bölgesindeki bir galeride buluşuyor. Onlar Hiro'nun resmini çizerken galerinin camlarından da sokaktan geçenler çalışmayı izleme ve kaydetme fırsatı bulabiliyor. Kimi kara kalem, kimi keçe ile, kimi rengarenk, kimi soyut. Farklı tarzlarda yaratılan Hiro portreleri çalışma sonunda galerinin camekanına ve duvarlarına yerleştiriliyor ve ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Projenin filmi Dünya ALS Günü (21 Haziran) vesilesiyle dijital ortamda yayına girerken Harajuku ve Shinjuku bölgelerinde açık hava gösterimleri de düzenleniyor.

Hastalığa dair bilgilendirme yapmak ve gerekli ilaçların pazara girişini hızlandırmak amacıyla düşük bir bütçeyle gerçekleştirilen bu proje, ilgi çekmeyi başarıyor. Proje videosu internette yayınlanır yayınlanmaz 72 bin izleyiciye ulaşıyor. Japon ulusal televizyon kanalı, projeye belgesel programında yer veriyor. Bunun dışında sergi salonları da ortaya çıkan eserleri sergilemek için teklifte bulunuyor. Satılan END ALS tişörtleri önceki ayın satışlarını ikiye katlıyor. 4 milyon dolarlık kazanılmış medyaya erişiliyor. İnternet üzerinde yayınlanan film sayesinde başka ALS hastalar da proje için modellik yapmaya gönüllü oluyor. Tüm işler END ALS sitesi üzerinden görülebiliyor.

Filmin başlangıcında "I'm still" diyor Hiro, "still life" modeli olmasına gönderme yaparak. Filmin sonu ise "I'm still... living" diye bitiyor. Bu da çok güzel bir dokunuş olmuş, belirtmeden geçemeyeceğim.

Proje, pek çok yarışmada ödül kazandı. Cannes Lions'da da Health and Wellness kategorisinde Bronze Lion aldı.



Künye:

Reklam Ajansı: McCann Tokyo

Reklamveren: The End Als Association

Halkla İlişkiler: Vector Group, Tokyo

Yapım: Mccann Tokyo / Aoi Pro., Tokyo / Office Saku, Tokyo

Diğer: Robot Communications, Tokyo / Craft Worldwide, Tokyo / Utix Inc., Tokyo

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Isamu Nakamura

Stratejik Planlama: Masahiro (Hiro) Fujita

Yaratıcı Planlama: Chiharu Ozaki, Ryosuke Yoshitomi

Sanat Yönetmeni: Yasuaki Kurata, Shotaro Adachi, Yuki Saito

Planlama: Akihiro Orimo

Ajans Yapımcısı: Kiyoshi Kindo

Dijital Yapımcı: Mai Fukuda (Craft Worldwide Japan)

Yönetmen: Satomi Inagaki (Office Saku)

Görüntü Yönetmeni: Asami Koyama (K Fibe Inc.)

Yapımcı: Junichi Murata, Taisuke Shirasawa (Aoi Pro.)

Yapım Yöneticisi: Mana Hashimoto (Aoi Pro.)

Fotoğrafçı: Hana Takemoto

Kurgu: Sho Tominaga (Robot Inc.)

Yapımcı: Taku Kubo (Robot Inc.)

Müzik: Yuta Yamashita (Styrism)

Dijital Yapımcı: Hideyuki Kodama (Utix Inc.)

Sanat Yönetmeni: Eiji Nishida (Craft Worldwide Japan)

Kurgu: John Woodward (Craft Worldwide Japan)

Yaratıcı Yönetmen: Hirofumi Hayashi (Dentsu Inc.)

Stratejik Planlama: Masahiko Futara (Hakuhodo Inc.)

Halkla İlişkiler Direktörü: Miyoko Ohki (Mccann Worldgroup Japan)

Film Yönetmeni: Kensaku Kakimoto (Office Saku)

Sanat Yönetmeni: Midori Nissato

Görsel: YouTube, END ALS