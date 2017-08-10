Canlanan Eski Kitap Kapakları

Henning M. Lederer'in ilk olarak 2015'te yaptığı animasyon çalışmasının devamı yayınlandı.

Tasarımcı Henning M. Lederer, 2015'te Vimeo'da Covers isimli çalışmasını yayınlamıştı. Vintage, minimalist ve şık tasarımlı 55 kitap kapağını alıp tek tek canlandırmıştı. Bu animasyonlar kitap kapaklarının doğasını bozmazken onları yeni bir mecraya buluşturmuştu. Günümüz tasarım dinamikleri için bile yeterince ileri olan albüm kapakları Lederer'in elinde hareketlenmiş ve albüm kapaklarının ne kadar çok katmana sahip olduğunu göstermişti.

3 gün önce ise tasarımcı bu projesinin devamı niteliğindeki More Covers isimli çalışmasını yayınladı. Bu kez videoda 36 kitap kapağı yer alıyor. Müzikte Jörg Stierle'nin imzası bulunurken ilk videoda kaynak olarak Julian Montague Project ve Book Worship kullanılırken ikinci bölümde Julian Montague Project kullanılmış. Sırasıyla her iki videoyu da aşağıdan izleyebilirisiniz.

Görsel: Vimeo