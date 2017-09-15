Canavar Bahçesi Halı

Marcel Wanders, Pierre Frey'e saygı duruşu niteliğindeki "Monster Garden" adlı tasarımında grafiksel bir yaklaşımla hayvanlar ve bitkiler alemini bir arada tasvir ediyor.

Geçtiğimiz yıl Japonya - Hollanda kültür alışverişini temsil eden büyüleyici balonlarıyla radarımıza takılan Marcel Wanders’in bir başka etkileyici çalışması da Monster Garden (Canavar Bahçesi) isimli halı. Halıdaki canavarları görebiliyorsunuz değil mi? Monster Garden, 20. Yüzyılın en ünlü Fransız tasarımcılarından Pierre Frey’in 1980 - 1999 yılları arasındaki tasarımlarına saygı duruşu niteliğinde. Pierre Frey’in tasarım şirketinin 80. yılı dolayısıyla da Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi’nde geçtiğimiz yıl düzenlenen “Inspired Fabrics, Pierre Frey” isimli sergide yer almış.

Marcel Wanders’ın, Monster Garden’da Pierre Frey’in hiç vazgeçmediği çiçek motiflerini yeniden yorumladığı göze çarpıyor. Wanders zarif ve narin bir çiçek fikrine, dost canavar temasını ekleyerek kişisel vizyonunu ortaya koymuş. Monster Garden; fantezi, bitki örtüsü ve hayvanlar alemi ile birlikte Pierre Frey ve Marcel Wanders'ın dünyalarının sentezi.

1963 doğumlu Marcel Wanders; Alessi, Bisazza, Puma, KLM gibi markalar için hazırladığı 1700'den fazla projeyle üretken bir ürün tasarımcısı, iç mimar ve sanat yönetmeni. Hatta "tasarım dünyasının Lady Gaga’sı" olarak anıldığı oluyor.

Bu halının ilham kaynağı olan Pierre Frey'in büyüleyici motiflerini merak ettiyseniz aşağıdaki video ile fikir sahibi olabilirsiniz:

Görsel: Marcel Wanders

