Can Yeleklerindeki Hayat Hikayeleri

Project Life Jacket, mültecilerin savaştan önceki hayatlarını can yeleklerine çiziyor. Savaşın yıktığı hayatlar, can yeleklerinde görselleştiriliyor.

Savaş, büyük bir yıkım. Peki savaş mağduru mültecilerin savaştan önceki hayatları nasıldı? Bir grup gönüllü sanatçı bu sorunun cevabını arıyor. Mültecilerle birebir görüşülerek hazırlanan Project Life Jacket, yaşanan dönüşümün ve gelgitler arasında savrulan mültecilerin hayatına ışık tutuyor.

Projenin yürütücülüğünü bir sivil toplum örgütü olan The Voice of Thousands üstleniyor. Yunanistan'a gelen mültecilerin bulunduğu kampı ziyarete gelen STK üyeleri mültecilerle konuştu. Sanatçılar 9 Suriyeli mülteci ile görüşmeler yaptı ve onlara savaştan önceki hayatlarını sordu. Bu soru bile kendi başına acılarla dolu bir soru aslında. Yaşanan değişim, can yeleklerinde "hayat" buluyor. Tüm bu zamana kadar olan gelişmeler, mültecilerin "eski hayat"larını can yeleklerinin üzerinde görmesiyle yerini gözyaşlarına bırakıyor.

Düşünmeden kendimi alıkoyamıyorum. Yaşam standartlarımızı korumak tamamen bizim elimizde mi? Project Life Jacket ve The Voice of Thousands empati gücüne inanıyor ve size nasıl yardım edebileceğinizi gösteriyor.

Künye:

Reklam Ajansı: Jung von Matt, İsviçre

Yönetici Yaratıcı Direktör: Dennis Lück

Yaratıcı Direktörler: Samuel Wicki, Rob Hartmann

Sanat Yönetmeni: Johannes Dörig

Proje Yönetimi/Danışma: Vanessa Zwinselman, Julia Grass

Yönetici PR Direktörü: Cyrill Hauser

Kıdemli PR Danışmanı: Nathalie Eggen

PR Stajyeri: Josefine Krabbe

Yönetici Dijital Direktör: René Schwarz

Kullanıcı Deneyimi: Roman Holland

Ekran Tasarımcısı: Emmanuel Denier

Geliştirme: Hendrik Wernze, Cyrill Lehmann

Yapımcılar: Bettina Beyeler, Deborah Botella, Pepe Kägi

Yaratıcı Ekip: Oliver Vedolin, Matthias Fasnacht, Sabrina Kuhlmann / Jung von Matt/play

Görsel: Project Life Jacket, YouTube