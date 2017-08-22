Can Evrenol'un İkinci Uzun Metrajı Housewife'ın İlk Fragmanı

2015 yapımı Baskın filminin yönetmeni Can Evrenol, ikinci filmi Housewife'ı uluslarası festivallerde göstermeye hazırlanıyor.

2015 yılında yayınladığı, yerli ve yabancı birçok film festivalinde gösterilen çıkış filmi Baskın'ın ardından Can Evrenol, ikinci uzun metrajının da ilk kısa fragmanını yayınladı. Ocak ayında çekimlerine başlanan Housewife isimli uzun metraj film, 7 yaşında annesinin babası ve kardeşini öldürüşüne tanık olan Holly isimli karakterin başından geçenleri işliyor. Holly, yıllar sonra evlenir ve normal bir yaşantı sürmeye başlar. Ancak öyle bir an gelir ki kabuslar görmeye başlar.

Can Evrenol'un yönettiği ve Cem Özüduru ile birlikte senaryosunu yazdığı Housewife'ın ilk kısa fragmanı dün akşam yayınlanırken, Amerika prömiyerini ise Brooklyn Horror Film Festival’inde yapacak. Filmin başrolünde ise Clémentine Poidatz, David Sakurai ve Defne Halman yer alıyor.

Görsel: YouTube