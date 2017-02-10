Cam İçindeki Kağıt Şehirler

Ayumi Shibata; Japon kağıt sanatını Şinto inancıyla bütünleştiriyor ve anlamı zengin bir minyatür serisi ortaya çıkarıyor.

Japon sanatçı Ayumi Shibata, cam kapların içine Japon kağıt kesme sanatıyla minyatür şehirler yerleştiriyor. Minyatür şehirleri oluştururken insanların ve çevrenin doğal güçlerle olan ilişkisini referans alan sanatçı, aslında işin özünü de bu konuya ayırmış. Japonca'da "Kami" sözcüğünün karşılığı olarak iki anlam karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri kağıt iken diğeri de ilahi güç, tanrı, ruh kavramlarına karşılık geliyor.

Japonya'daki Şinto inancına göre doğaüstü güç olarak ifade edilen "kami"yi eserinin odak noktasına yerleştiren Ayumi Shibata, ruhların da kağıtta kaldığına inanıyor. Ayrıca bu inanca göre beyaz kağıt, kutsal bir mertebeye sahip. Tüm bunlara baktığımız zaman cam kapların içinde yer alan minyatürler; kendi evlerimize, bedenlerimize ve doğamıza karşı farklı bir pencereden bakma imkanı sağlıyor.

3 sanatçının kağıt işi eserleriyle düzenenlenecek olan sergide Ayumi Shibata da yer alacak. Meraklıları için 25 Mart 2017'ye kadar Paris'te bulunan Galerie Atalier Du Génie'de sergilenecek olan minyatürleri ziyaret edebilmeniz mümkün.

Görsel: Ayumi Shibata

