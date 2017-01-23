Çalışma Odasının Yerini Alabilen Yatak: Nook

Nook; bir odada kişiye özel çalışma, uyuma, oyun ve dinlenme alanı yaratabilen, çok işlevli minimalist bir yatak.

Dar alanlarda insanın kendine özel alan yaratması kolay değildir. Çok işlevli, dönüşebilen mobilyalar veya mobilyaları dönüştürebilen aksesuarlar yerden tasarruf etmeye yardımcı olarak biraz olsun insanın yardımına koşabilir. Bunun bir örneğini yatak çadırında görmüştük.



Küçük evlerde ya da paylaşılan odalarda insanları rahat ettirmek için çözüm arayan İspanyol tasarımcı Carlos Tiscar mobilya şirketi JJP ile iş birliği yaptı. Bu iş birliğinin sonucu olarak da stilden ödün vermeyen, minimalist ve çok amaçlı Nook Bed oryaya çıktı. Modern metal iskeletli bu yatak, kullanıcısının özel zevklerine ve ihtiyaçlarına uygun hale bürünebiliyor. Örneğin, küçük çocuklar için yan tarafına parmaklıklar eklenebiliyor. Yaşça daha büyük çocuklar hatta yetişkinler için ise çalışma masası, çekmece, raflı dolap, perde, LED ışık ve bisiklet askısı eklemek mümkün. Bir çocuğun yaşı büyüdüğü için yeni yatak satın almak yerine Nook çocuğun yaşına uyum sağlayacak tasarruflu bir çözüm de olabilir.



Siyah ve beyaz seçenekleriyle piyasaya sürülen Nook oldukça sağlam olduğundan işlev ekleyen herhangi bir parça doğrudan gövdesine eklenebiliyor ve duvara monte etmeye gerek kalmıyor.

Görsel: Nook