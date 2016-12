Büyüyünce Gazeteci Olmak İstiyorum

Reporters Without Borders'ın bağış kampanyası için hazırlanan film; gazetecileri nelerin beklediğini çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Dünya çapında 130 ülkede basın özgürlüğünü savunan ve bunun için çalışmalar yapan Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan Gazeteciler) için BETC Paris tarafından hazırlanan film 20 Aralık'ta televizyonlarda ve internet üzerinde yayına girdi. Film, kuruluşun yıllık bağış kampanyasına insanların katılımını sağlamak için hazırlanmış.

Filmin ana fikri, her şeye rağmen hala bazı çocukların gazeteci olmak istediği ama bunun aslında ne anlama geldiğinin farkında olmadıkları... Örneğin, Rus Büyükelçiye geçtiğimiz hafta düzenlenen suikast anında çektiği fotoğraflarla hatırlayacağınız Associated Press fotoğrafçısı Burhan Özbilici'nin olay sırasında yaşadıkları ya da Reporters Without Borders'ın raporuna göre bu yıl 74 gazetecinin sadece gazetecilik yapıyor oldukları için öldürülmüş olması... Ülkemizdeki gazetecilerin durumunu da bunlara ekleyelim, tutuklanmalar, faili meçhul cinayetler, tehditler, baskılar... Tüm bunlar gazeteci olma hayali kuran o çocukları nelerin beklediğini aslında çok net anlatıyor.

Film oldukça etkileyici. Dünyanın dört yanından çocuklar kameraya bakarak kendi dillerinde büyüyünce ne olacaklarını anlatıyorlar. Ancak bunlar alışıldık hayaller değil; çocuklar oldukça çarpıcı hatta trajik şeyler söylüyorlar. Büyüyünce sırtımdan vurulacağım diyor biri, diğeri büyüdüğünde ölüm tehditleri alacağını söylüyor. Ordu tarafından dövülmek, silahla vurulmak gibi pek çok "hayal" çocukların üzgün bakışlarıyla veriliyor. Film, "Büyüyünce gazeteci olacağım" diyerek biterken insanları bağış yapmaya çağırıyor.



Reporters Without Borders'a site üzerinden destek verilebiliyor, bir kerelik ya da düzenli bağış yapılabiliyor.





