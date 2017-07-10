Büyülü Berber Dükkanı
Ediz Anavi'nin yazıp yönettiği stop motion kısa film Barber's Cut, 1400 karede şipşak değiştirdiği saçlarla meziyetli bir berberi anlatıyor.
İçerik ve prodüksiyon hizmeti veren yapım şirketi Pomus Creative'in yönetmenlerinden Ediz Anavi'nin yazıp yönettiği Barber's Cut, sürükleyici hikayesiyle dikkatinizi sonuna kadar üzerinde tutmayı başarıyor. 2 dakika 24 saniyelik stop motion film, berbere gelen bir kişinin birbirinden uçuk saç ve sakal modellerini yaratıcı ve şirin eşyalarla uygulamasını izliyoruz. Minik saç kurutma makinesi veya saç kabartan kapsüller gibi minik detaylar hikayeyi zenginleştiriyor.
Barber's Cut'ta tersine stop-motion ve pixilation teknikleri kullanılmış. Kamera arkası videosunda da çekimlerin ne kadar eğlenceli geçtiğine tanık olabiliyoruz.
Yazan Yöneten: Ediz Anavi
Yapımcı: Veysel Değertekin
Görüntü Yönetmeni: Murathan Özbek
Konsept Tasarım: Beren Tekin
Kast: Ediz Anavi / Brandon Patton
Sanat Yönetmeni Tuğba Karabulut
Set Dekorasyonu: Esra Yıldız
Animasyon Süpervizörü: Ruhi Yapıcı
Sahne Malzemesi Sanatçısı: Derya Çiçekçiler
Başlık Animasyonu: Uçman Balaban
Marka İllüstrasyonu: Ömer Faruk Yaman
Ses Tasarım ve Foley: Jingleberry
Müzik: Jingleberry / Serhan Erkol / Berk Ilkıç
Saç Tasarım: Ersin Bozkuş / Zeynel Pusmaz
Gaffer: Levent Taşman
Prodüksiyon şirketi: Pomus
Frontier Barber
Görsel: Vimeo