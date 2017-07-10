Büyülü Berber Dükkanı

Ediz Anavi'nin yazıp yönettiği stop motion kısa film Barber's Cut, 1400 karede şipşak değiştirdiği saçlarla meziyetli bir berberi anlatıyor.

İçerik ve prodüksiyon hizmeti veren yapım şirketi Pomus Creative'in yönetmenlerinden Ediz Anavi'nin yazıp yönettiği Barber's Cut, sürükleyici hikayesiyle dikkatinizi sonuna kadar üzerinde tutmayı başarıyor. 2 dakika 24 saniyelik stop motion film, berbere gelen bir kişinin birbirinden uçuk saç ve sakal modellerini yaratıcı ve şirin eşyalarla uygulamasını izliyoruz. Minik saç kurutma makinesi veya saç kabartan kapsüller gibi minik detaylar hikayeyi zenginleştiriyor.

Barber's Cut'ta tersine stop-motion ve pixilation teknikleri kullanılmış. Kamera arkası videosunda da çekimlerin ne kadar eğlenceli geçtiğine tanık olabiliyoruz.

Yazan Yöneten: Ediz Anavi

Yapımcı: Veysel Değertekin

Görüntü Yönetmeni: Murathan Özbek

Konsept Tasarım: Beren Tekin

Kast: Ediz Anavi / Brandon Patton

Sanat Yönetmeni Tuğba Karabulut

Set Dekorasyonu: Esra Yıldız

Animasyon Süpervizörü: Ruhi Yapıcı

Sahne Malzemesi Sanatçısı: Derya Çiçekçiler

Başlık Animasyonu: Uçman Balaban

Marka İllüstrasyonu: Ömer Faruk Yaman

Ses Tasarım ve Foley: Jingleberry

Müzik: Jingleberry / Serhan Erkol / Berk Ilkıç

Saç Tasarım: Ersin Bozkuş / Zeynel Pusmaz

Gaffer: Levent Taşman

Prodüksiyon şirketi: Pomus

Frontier Barber

Görsel: Vimeo