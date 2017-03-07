Büyükannemin Konuştuğu Dil Yok Olmasın [SXSW 2017]

My Grandmother's Lingo, Avusturalya'nın kaybolmaya yüz tutmuş dillerinden Marra'yı yeniden yaşatmayı hedefliyor.

SBS Avusturalya için hazırlanan etkileşimli canlandırma belgesel My Grandmother’s Lingo; 2017 SXSW Interactive Innovation Awards'ta finale kalan 65 işten biri oldu. Genç bir aborijinal kadının hikayesi üzerinden ölmekte olan Marra dilini yaşatmaya çalışan bu belgesel; Avusturalya'nın kaybetmekte olduğu kültürlere ilişkin farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Avusturalya'daki pek çok yerli dil gibi Marra dili de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün Marra'yı akıcı bir şekilde konuşan sadece üç yaşlı insan kalmış. Dolayısıyla o üç kişi gidince Marra da tamamen yok olabilir. My Grandmother's Lingo, tam da bu noktadan hareket ediyor ve Angelina Joshua isimli 28 yaşındaki Aborijinal bir kadının hikayesini temel alıyor. Angelina'nın 23 yaşında geçirdiği bir beyin kanamasının ardından hafızasının zarar görmesi ve tam o sıralarda (Marra'yı akıcı şekilde konuşan) büyük annesini de kaybetmesiyle vardığı farkındalık; genç kadını Marra öğrenme ve öğretme sorumluluğunu almaya itiyor. Böylece, Ngukkur dil merkezinde çalışmaya başlıyor ve Marra dilini ve buna bağlı olarak o kültürü, yaşatmak için çabalıyor. SBS'nin çalışması da Angelina'nın çabalarıyla paralel bir şekilde, onun Marra'yı dünyaya öğrettiği bir oyunlaştırılmış belgesel.

Ses kontrollü oyun teknolojisi kullanılan çalışmada, Angelina'nın anlatımının eşlik ettiği canlandırmalar, siz kendi sesinizi kullandığınızda ilerliyor. Angelina, Marra dilindeki sözcükleri öğretirken, siz de bu kelimeleri tekrar ettiğinizde o kelimeye ait özel animasyonlar sizi hikayenin içerisinde bölüm bölüm ilerletiyor. Böylece bu dili öğrenirken Angelina Joshua'ya Marra dilini yaşatmak konusunda yardım etmiş oluyorsunuz.

Örneğin: Wanggarnanggin. Yazıldığı gibi okunuyor. Siyah karga demek. Hazır Marra dilinde bir sözcük öğrenmişken size de söyleyeyim dedim.



Görsel: My Grandmother's Lingo