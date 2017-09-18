​Buruşturulmuş Kağıtların Gölgesiyle Çizilen Portreler

Buruşturulmuş kağıt toplarının gölgelerinden faydalanarak portreler çizen Guy Larsen, yaratıcı sürecin önünü açan bir yöntem öneriyor.

Londra’da çalışmalarını sürdüren illüstratör Guy Larsen, buruşturup atılmış kağıtların gölgeleriyle rastlantısal olarak ortaya çıkan portreler çiziyor. Fotoğraflara uyguladığı ayna efektiyle farklı karakterler yaratan Cihangir Öziş’in yönteminde olduğu gibi, Guy Larsen de yaratıcı sürecin önünü açacak bu basit ve etkili fikirle internette oldukça dikkat çekmiş.

Larsen’in kağıt toplarının kıvrımlarından aldığı ilhamla yarattığı deforme olmuş suratlar, çizim egzersizi işlevi görüyor. Bunu bir bakıma çizmeyi seven herkesin hayal gücünü serbest bırakmak için uygulayabileceği bir yöntem olarak düşünebiliriz. Temelde hep aynı yüz hatlarına sahip karakterler yaratarak kendini tekrar etmekten sıkılmış bir illüstratörseniz, alışkanlıklarınızı kırarak değişik çizgiler yakalamanız için bu yöntem oldukça faydalı olabilir.

Gay Larsen'in çalışmalarını Instagram ve Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz.

Görsel: YouTube