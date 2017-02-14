Burhan Özbilici'nin Çektiği Fotoğraf Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Seçildi

World Press Photo organizasyonu tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Dünyanın en geniş katılımcı ve prestijli fotoğraf yarışmasını düzenleyen World Press Photo, 2017 yılının kazanan isimlerini açıkladı. 1955'ten beri düzenlenen Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri bu yıl da 8 kategoride gönderilen fotoğrafları incelendi. 25 ülkeden 45 fotoğrafçı ödüllendirilirken tekler ve hikayeler olmak üzere her kategoriden iki farklı dalda değerlendirme yaptı.

2017 Dünya Basın Fotoğrafı ödülüne 19 Aralık 2016'da Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir sergide Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Mevlüt Mert Altınaş tarafından öldürüldüğü anı fotoğraflayan Associated Press foto muhabiri Burhan Özbilici layık görüldü.

Burhan Özbilici'nin bu fotoğrafının Dünya Basın Fotoğrafı seçilmesi 9 kişilik jüri arasında da fikir ayrılıkları yarattı. Jüri başkanı Stuart Franklin, The Guardian'da yazdığı yazıda, bu fotoğrafın ödüllendirilmesini hakkında "Üzgünüm Burhan. Bu bir katilin fotoğrafı… Katil ve kurbanını aynı kare içinde gösteren bu fotoğraf etik olarak bir teröristin kafa kesme görüntüsünü yayınlamak kadar problemli." diyerek görüşlerini açıkladı. Jüri'de yer alan Mary F. Calvert ise verdiği oyu BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Biz fotoğrafçıyı ödüllendirdik, suçu değil." sözleriyle Burhan Özbilici'nin cesaretini takdir ettiğini dile getirdi.

Editör notu: Ödül alan bazı fotoğraflar bazı okuyucular için rahatsız edici görüntüler içerebilir.

2017 Dünya Basın Fotoğrafı: Burhan Özbilici

Güncel Sorunlar, Tekler, 1.'lik: Jonathan Bachman



Güncel Sorunlar, Hikayeler, 1.'lik: Amber Bracken



Günlük Yaşam, Tekler, 1.'lik: Paula Bronstein

Günlük Yaşam, Hikayeler, 1.'lik: Tomás Munita

Genel Haberler, Tekler, 1.'lik: Laurent Van der Stockt

Genel Haberler, Hikayeler, 1'lik: Daniel Berehulak

Uzun Dönem Projeleri; 1.'lik: Valery Melnikov



Doğa, Tekler, 1.'lik: Francis Pérez





Doğa, Hikayeler, 1.'lik: Brent Stirton



İnsan, Tekler, 1.'lik: Magnus Wennman



İnsan, Hikayeler, 1.'lik: Michael Vince Kim





Spor, Tekler, 1.'lik: Tom Jenkins

Spor, Hikayeler, 1.'lik: Giovanni Capriotti

Spot Haberler, Tekler, 1.'lik: Jamal Taraqai



Spot Haberler, Hikayeler, 1.'lik: Burhan Özbilici

Görsel: World Press Photo