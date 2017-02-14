Burhan Özbilici'nin Çektiği Fotoğraf Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Seçildi
World Press Photo organizasyonu tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
Dünyanın en geniş katılımcı ve prestijli fotoğraf yarışmasını düzenleyen World Press Photo, 2017 yılının kazanan isimlerini açıkladı. 1955'ten beri düzenlenen Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri bu yıl da 8 kategoride gönderilen fotoğrafları incelendi. 25 ülkeden 45 fotoğrafçı ödüllendirilirken tekler ve hikayeler olmak üzere her kategoriden iki farklı dalda değerlendirme yaptı.
2017 Dünya Basın Fotoğrafı ödülüne 19 Aralık 2016'da Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir sergide Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Mevlüt Mert Altınaş tarafından öldürüldüğü anı fotoğraflayan Associated Press foto muhabiri Burhan Özbilici layık görüldü.
Burhan Özbilici'nin bu fotoğrafının Dünya Basın Fotoğrafı seçilmesi 9 kişilik jüri arasında da fikir ayrılıkları yarattı. Jüri başkanı Stuart Franklin, The Guardian'da yazdığı yazıda, bu fotoğrafın ödüllendirilmesini hakkında "Üzgünüm Burhan. Bu bir katilin fotoğrafı… Katil ve kurbanını aynı kare içinde gösteren bu fotoğraf etik olarak bir teröristin kafa kesme görüntüsünü yayınlamak kadar problemli." diyerek görüşlerini açıkladı. Jüri'de yer alan Mary F. Calvert ise verdiği oyu BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Biz fotoğrafçıyı ödüllendirdik, suçu değil." sözleriyle Burhan Özbilici'nin cesaretini takdir ettiğini dile getirdi.
Editör notu: Ödül alan bazı fotoğraflar bazı okuyucular için rahatsız edici görüntüler içerebilir.
2017 Dünya Basın Fotoğrafı: Burhan Özbilici
Güncel Sorunlar, Tekler, 1.'lik: Jonathan Bachman
Güncel Sorunlar, Hikayeler, 1.'lik: Amber Bracken
Günlük Yaşam, Tekler, 1.'lik: Paula Bronstein
Günlük Yaşam, Hikayeler, 1.'lik: Tomás Munita
Genel Haberler, Tekler, 1.'lik: Laurent Van der Stockt
Genel Haberler, Hikayeler, 1'lik: Daniel Berehulak
Uzun Dönem Projeleri; 1.'lik: Valery Melnikov
Doğa, Tekler, 1.'lik: Francis Pérez
Doğa, Hikayeler, 1.'lik: Brent Stirton
İnsan, Tekler, 1.'lik: Magnus Wennman
İnsan, Hikayeler, 1.'lik: Michael Vince Kim
Spor, Tekler, 1.'lik: Tom Jenkins
Spor, Hikayeler, 1.'lik: Giovanni Capriotti
Spot Haberler, Tekler, 1.'lik: Jamal Taraqai
Spot Haberler, Hikayeler, 1.'lik: Burhan Özbilici
Görsel: World Press Photo
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