​Buluntu Objelerle Yaratılan Anatomik Kesitler

Edwige Massart ve Xavier Wynn'in kişisel geçmişlerinden ilham alarak başladıkları kafatası kesitleri, anatominin ciddiyetini buluntu objelerle irdeliyor.

Chicago’da çalışmalarını sürdüren ve kendilerine emnxw adını veren sanatçı ikilisi Edwige Massart ve Xavier Wynn, insan kafasına ait anatomik kesitleri temsil eden çalışmalar üretiyor. İkilinin çalışmaları; daha önce yer verdiğimiz kağıttan anatomi ve örgü hayvanlarla anatomi işlerinde olduğu gibi, anatomiyi kendine özgü materyallerle yeniden inşa ediyor.

Edwige Massart ve Xavier Wynn'in küçük nesneleri yan yana dizerek oluşturduğu düzenlemelerde; anatomi gibi ciddi bir alanla zıtlık teşkil eden şirin oyuncaklar, kurumuş bitkiler, çeşitli cihazlara ait parçalar, deniz kabukları ve daha pek çok enteresan nesne göze çarpıyor. Dolayısıyla insan vücudunun kırılganlığını ve gelip geçiciliğini hissettiren anatomik modellerin ciddiyeti, alakasız objelerin yarattığı absürt görüntü eşliğinde kesintiye uğratılıyor.



İkili, anatomik kesit serisine birkaç yıl önce başlamış. Bu başlangıç, Edwige Massart’ın 4 yaşından bu yana biriktirdiği buluntu objelerden oluşan kişisel koleksiyonunun yanı sıra Wynn’in Chicago’daki Field Museum’da (bilim ve doğa tarihi müzesi) keşfettiği anatomik vücut modellerine olan ilgisi sayesinde gerçekleşmiş.

İkilinin çalışmalarını ortak çalışmalarına yer verdikleri Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: emnxw