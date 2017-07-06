Bulaşık Yıkamayı Kim Sevmez?

Finish'in elde bulaşık yıkamanın zorluklarını karikatürize detaylarla anlattığı film; eğlenceli bir müzikal havasında.

Bulaşık makinesi detarjanı Finish; elle bulaşık yıkamanın hala gündemde olduğu Brezilya, Hindistan, Çin ve ülkemiz gibi ülkeler için hazırlanan yeni reklam filminde eğlenceli bir müzikal havası estirerek, elde bulaşık yıkamanın sıkıntılarına mizahi bir yoldan değiniyor. Dünya çapında ilgili ülkelerde (Türkiye de dahil) gösterime girecek film, Wieden+Kennedy Londra tarafından hazırlandı.

Filmde, elde bulaşık yıkayan çeşitli insanlar görünüyor. Şarkının sözleri "Bulaşık yıkamayı çok severim!" diye haykırırken insanların yüzlerindeki zorlama gülümsemelerden de bunun pek doğru olmadığını anlayabiliyoruz. Film de bulaşık yıkarken yaşanan sıkıntıları abartılı ve karikatürize bir tonla ekrana getiriyor. Eli buruş buruş olmuş kadın, bulaşık başında yaşlanan adam, çocuğunun ilk adımlarını bulaşık yüzünden kaçıran bir başka, kokulu bulaşık süngeri, kesilen eller... Derken film kreşendosunu şişen bir sarı bulaşık eldiveniyle yapıyor. Eldiven şişiyor, şişiyor, apartmandan taşıyor. O sırada dış ses de mesajı veriyor: "Kimse bulaşık yıkamayı sevmez. Bulaşıkları makineye bırakın."



Sarı bulaşık eldiveni; Finish'in kampanyasını taşıyan bir unsur olarak belirlenmiş. Sarı bulaşık eldiveni; basın, açık hava, sosyal medya gibi mecralarda görsel öğe olarak kullanılırken ana filmden kesilerek yapılan kısa filmlerde de mesajı taşıyor.

Künye:

Reklamveren: Finish

Reklam Ajansı: Wieden & Kennedy London

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tony Davidson, Iain Tait

Yaratıcı Yönetmen: Carlos Alija, Laura Sampedro

Yaratıcı Ekip: Bertie Scrase, Christen Brestrup

Yapımcı: James Laughton

Müşteri Grup Direktörü: Nick Owen

Müşteri Yöneticisi: Holly Baker-Cliff

Planlama: Indiana Matine

Yapım Şirketi: Friend

Yönetmen: Ian Pons Jewell

Görüntü Yönetmeni: Mauro Chiarello

Yapımcı: Rob Leonard

Yönetici Yapımcı: Luke Jacobs

Pazarlama Direktörü: Luke Jacobs

Yapım Yöneticisi: Jess Wylie

Kurgu: Cut & Run

Kurgucu: Ben Campbell

Kurgu Asistanı: Joanna Lewandowska

Yapımcı: Ruth Minkley

Post Prodüksiyon: Time Based Arts

Görsel Efekt Süpervizörü: Stephen Grasso

Görsel: YouTube