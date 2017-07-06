Bulaşık Yıkamayı Kim Sevmez?
Finish'in elde bulaşık yıkamanın zorluklarını karikatürize detaylarla anlattığı film; eğlenceli bir müzikal havasında.
Bulaşık makinesi detarjanı Finish; elle bulaşık yıkamanın hala gündemde olduğu Brezilya, Hindistan, Çin ve ülkemiz gibi ülkeler için hazırlanan yeni reklam filminde eğlenceli bir müzikal havası estirerek, elde bulaşık yıkamanın sıkıntılarına mizahi bir yoldan değiniyor. Dünya çapında ilgili ülkelerde (Türkiye de dahil) gösterime girecek film, Wieden+Kennedy Londra tarafından hazırlandı.
Filmde, elde bulaşık yıkayan çeşitli insanlar görünüyor. Şarkının sözleri "Bulaşık yıkamayı çok severim!" diye haykırırken insanların yüzlerindeki zorlama gülümsemelerden de bunun pek doğru olmadığını anlayabiliyoruz. Film de bulaşık yıkarken yaşanan sıkıntıları abartılı ve karikatürize bir tonla ekrana getiriyor. Eli buruş buruş olmuş kadın, bulaşık başında yaşlanan adam, çocuğunun ilk adımlarını bulaşık yüzünden kaçıran bir başka, kokulu bulaşık süngeri, kesilen eller... Derken film kreşendosunu şişen bir sarı bulaşık eldiveniyle yapıyor. Eldiven şişiyor, şişiyor, apartmandan taşıyor. O sırada dış ses de mesajı veriyor: "Kimse bulaşık yıkamayı sevmez. Bulaşıkları makineye bırakın."
Sarı bulaşık eldiveni; Finish'in kampanyasını taşıyan bir unsur olarak belirlenmiş. Sarı bulaşık eldiveni; basın, açık hava, sosyal medya gibi mecralarda görsel öğe olarak kullanılırken ana filmden kesilerek yapılan kısa filmlerde de mesajı taşıyor.
Künye:
Reklamveren: Finish
Reklam Ajansı: Wieden & Kennedy London
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tony Davidson, Iain Tait
Yaratıcı Yönetmen: Carlos Alija, Laura Sampedro
Yaratıcı Ekip: Bertie Scrase, Christen Brestrup
Yapımcı: James Laughton
Müşteri Grup Direktörü: Nick Owen
Müşteri Yöneticisi: Holly Baker-Cliff
Planlama: Indiana Matine
Yapım Şirketi: Friend
Yönetmen: Ian Pons Jewell
Görüntü Yönetmeni: Mauro Chiarello
Yapımcı: Rob Leonard
Yönetici Yapımcı: Luke Jacobs
Pazarlama Direktörü: Luke Jacobs
Yapım Yöneticisi: Jess Wylie
Kurgu: Cut & Run
Kurgucu: Ben Campbell
Kurgu Asistanı: Joanna Lewandowska
Yapımcı: Ruth Minkley
Post Prodüksiyon: Time Based Arts
Görsel Efekt Süpervizörü: Stephen Grasso
Görsel: YouTube