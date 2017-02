Bugünü Yaşamak

Volvo V90 için hazırlanan reklam filmi ünlü düşünür Alan Watts'ın 1959 yılındaki bir konuşmasını tekrar gündeme getirerek heyecanlarımızı tekrar keşfetmeye teşvik ediyor.

Volvo V90 Cross Country otomobilinin tanıtımı için insana ilham veren, yapmak isteyip de ertelediklerini yapmaya iten bir film hazırlandı. "The Get Away Car" (Kaçış otomobili) adını taşıyan film, ünlü İngiliz düşünür Alan Watts'ın 1959 yılındaki meşhur konuşmasını dış ses olarak kullanarak, insanı yaşam üzerine kara kara düşündürüyor.

Alan Watts'ın konuşması tek başına zaten yeterince etkili. "Live Fully Now" isimli konuşma, yaşam içinde hep ileriye gitme kaygılarıyla bugünü, şimdiyi kaçırdığımızı anlatıyor. Bugün hala ciddi şekilde gündemde olan anın tadını çıkarma konularının ve farkındalığa dair kişisel gelişim meselelerinin 1959'dan kısa, öz ve etkili bir anlatımı. Konuşma zaten şahane ve hiç eskimiş gelmiyor, bugün yapılsa aynı konuşma yapılırdı diyoruz.

Forsman & Bodenfors tarafından yaratılan 3 dakikalık reklam filmi ise Watts olmasa çok da ilginç bir fikir içermiyor. Ancak Watts'ın gaz veren sözleriyle görüntüler birleştiğinde ortaya oldukça güçlü bir film çıkıyor. Filmin renkleri, müziği, kurgusu, son yaklaştıkça artan temposu... Watts'ın anlatımıyla çok örtüşecek şekilde tasarlanmış. Görüntüdeki 4 kişi (2 iş adamı, 1 iş kadını, 1 öğrenci); Watts yükselme hırslarımızdan bahsettikçe tanıdık geliyor, biraz üzülüyoruz hallerine, "Hakikaten, ne için yaşıyorlar (yaşıyoruz)" diyoruz.

Film sona yaklaştıkça o insanların Volvo V90 ile heyecanlarını, tutkularını kovaladıklarını anlıyoruz. Kimi kano yapmaya gidiyor, kimi balığa, kimiyse doğaya ve fotoğrafçılığa kaçıyor... Watts'ın bugünü tam yaşama, şimdinin tadını çıkarma anlamındaki telkinlerinin görüntüdeki insanların hayatında gerçeğe dönüştüğünü görüp seviniyoruz.

Volvo Otomobil Grubu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Thomas Andersson; pek çok insanın tutkularından vaz geçtiğini, eldekiyle yetindiğini; bu kampanyanınsa hayatı gerçek anlamıyla yaşamak için sevdiğimiz insanlar ve heyecan duyduğumuz şeylerle bağımızı tekrar kurmamızı hatırlattığını söylüyor.

Yalnız şu soru ve sorun elbette var filmde: Bugünü tam yaşamaya, peki. Alıp Volvo'muzu balığa çıkmaya, hayallerimizi, tutkularımızı kovalamaya tamam ama evet, bunu yapabilmek için o yükselişi tamamlamış olmak gerekmiyor mu diye düşünülebilir. "O Volvo'ya, o canım istediğini yapabildiğim rahat hayat şekline ulaşmak için değil mi öncesindeki tüm koşturmacam?" diyebilir insanlar, haklı da olurlar. Ne yazık ki, bu da böyle bir ironi, hayatın cilvesi, sistemin tokadı diyelim; ne diyelim?

Künye:

Reklam Ajansı: Forsman & Bodenfors

Reklamveren: Volvo

Yapım Şirketi: Park Pictures

Yönetmen: Vincent Haycock

Görsel: YouTube