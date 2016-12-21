Buğday Gluteniyle Et Üreten New York'un İlk Vegan Kasabı

Önümüzdeki ilkbaharda açılacak olan Monk's Meats, buğday gluteni olan seitan'ı kullanarak hiçbir hayvanı öldürmeden tadı eti çağrıştıran yemekler yapıyor.

Vegan ve vejetaryen yaşam özünde bitkilerle beslenmeyi değil hayvanları öldürmeme vicdanı üzerine kurulu. Bitkiler kendilerini yenileyebilirken bir hayvanı tüketmek demek, kan dökmek demek. Bu döngüyü kırmak adına da bitkileri kullanarak birçok farklı yemek yapılabiliyor. Bu konuda yapılan en önemli çalışmalar arasında da bitkisel kaynaklar kullanılarak etin yerine geçecek alternatifler üretmek yer alıyor.

Chris Kim ve Rebecca Lopez-Howes tarafından kurulan Monk's Meats, Brooklyn’in ilk vegan kesap dükkanı olmaya hazırlanıyor. Monk's Meats, 2010'dan beri, vegan protein tabanlı besinler üreterek ete alternatif oluyor. Geçtiğimiz ay tamamladıkları Kickstarter kampanyası sayesinde de Monk's Meats, eski bir Çin lokantasının yerine ilk restoranını açmaya hazırlanıyor.

Vegan ve vejetaryen seçenekler sunacak olan Monk's Meats tarafından hazırlanan besinler, laboratuvardan çıkmış formüllere dayanmıyor. Hepimizin evde yapabileceği yemek tarifine dayanıyor. Buğday gluteni olarak da bilinen seitan'ı hammadde olarak kullanıyor ve bir dizi işlemden geçirerek tadı ete benzeyen bir yemeğe dönüşüyor. Ancak sürecin özgünlüğü ve besin değerleri nedeniyle de Chris Kim, yemeklerini sahte et olarak tanımlamak yerine gerçek yemek olarak görüyor.

2017 ilkbaharının sonuna doğru açılacak olan Monk’s Vegan Delicatessen and Kitchen, Brooklyn'de Marcy sokağı ile Gates sokağının kesiştiği 477 nolu binada açılacak.



Hayvansal besinlere alternatif yaratan çalışmalar arasında Memphis Meats, Impossible Foods, Beyond Meat örnekleri de büyüyen ekosistemin ve hayvanları öldürmeden yaşanabilecek dünyanın habercileri niyeliğinde.

Görsel: Monk's Meats