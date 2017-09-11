Bu Yıl İCAF'ta Canlı Yapılan Graffitiler [İCAF 2017]

Yerli ve yabancı sokak sanatçıları geçtiğimiz hafta sonu İCAF'ta birbirinden renkli alanlara imzalarını attılar.

Graffiti ve dolayısıyla sokak sanatları gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Gerek insanların ilgisinin artması, gerekse Kadıköy gibi belediyelerin Muralist gibi festivallerle buna daha fazla alan yaratmasıyla artık her geçen gün daha fazla bize bir şeyler anlatmak isteyen çizgileri görüyoruz.

İCAF da bu hafta sonu 6 sanatçıyı toplayarak 3 gün boyunca onlara verilen alanda canlı bir şekilde nasıl çalıştıklarını görmemize olanak sağladı. Bu yılki konuklar Mr. Hure, Cins, Lakormis, Max on Duty, Canavar ve Brezilya'dan Manoel Quiterio idi. Hem çok güzel işler ortaya çıkardılar, hem de onlara sorusu olan, merakı olan her yaştan insanla karşılaştılar.

Mr. Hure

Cins

Lakormis

Max on Duty

Canavar

Manoel Quiterio

Görsel: Bigumigu