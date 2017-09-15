Bu Saat Bildiğiniz Saatlerden Değil!

Eta Clock, hayatınızdaki insanların konumlarını gösteren, zamanı göstermeyen bir saat.

Eta Clock, saat gibi görünen ama saat olmayan bir cihaz. Evet, tıpkı bir saat gibi bir kadranı ve akreple yelkovanı andıran kolları var ama zamanı göstermiyor. Onun yerine günün tam o anında aile bireylerinizin nerede olduğunu gösteriyor. Kadranda normalde saat olması gereken yerler aslında konumlar ve saatin kolları da yerini merak ettiğiniz bireyler.

Zamanı alıp onun yerine mekanı koyan Eta Clock, ilginç bir proje.. Üzerinde bulunan farklı renklerdeki 6 kolu sevdiğiniz insanlara tanımlıyorsunuz. Onlar gün içinde mekandan mekana ilerledikçe kollar da yeni mekana geçiyor. Dolayısıyla çocuğunuz evden çıkıp okula geçti mi, eşiniz işten havaalanına yetişebildi mi bir bakışta anlayabiliyorsunuz.

Eta Clock, tabii ki bir uygulama ile çalışıyor. Akıllı telefonlar üzerinde çalışan uygulama, kolları istediğiniz insanlara atamanızı sağlıyor. Onlar da uygulamayı indirip kendilerine birer hesap açıyor. Kullanıcıların elle konum bilgisi girmeleri de şart değil, sadece bir kere "ev" ve "ofis" gibi kişiye özel mekanları tanımlamaları gerekiyor. Bunun dışında havaalanı ve hastane gibi mekanlar zaten otomatik olarak tanımlı. Sonrasında ise arka planda sessizce çalışan ve çok az pil tüketen Eta, konumları Eta sunucusuna yolluyor, oradan da saati senkronize ediyor.

Herhangi bir dilden bağımsız işleyen Eta, bir bakışta herkesin anlayabileceği görsel bir mantığa sahip. Kadrana lazer ile kazınmış 12 mekan, hayat içerisinde en çok karşımıza çıkan mekanlar: Ev, iş, arkadaşların evi, aile üyelerinden birinin evi, okul, spor salonu, havaalanı, hastane, açık hava, yurt dışı, yolda ve (5 günden fazladır konum bilgisini güncellemeyenler için) kayıp. İleride saatlerin kişileştirilebilir olması planlandığından kamp, alışveriş, bar/ gece kulübü ve spor aktivitesi gibi yeni seçeneklerin eklenmesi de düşünülüyormuş ama yine de hayatlarımızı 12 mekanla sınırlıyor olması biraz sıkıcı. Gerçi düşününce, bunların dışında çok da fazla bir yere gitmiyoruz belki de çoğumuz.

Eta Clock; şık, minimalist bir tasarıma sahip, ceviz veya meşe üzerine işlenmiş kare bir yüzü var. Üzerindeki renkli metal kollar ise alüminyum. Dilerseniz farklı metalik tonlarda ya da renkli gelebiliyor. İşlevsel olduğu kadar dekoratif de bir ürün. Bir yandan da dijitali gerçek hayatla buluşturması, bunu da ahşap gibi son derece doğal bir malzeme üzerinde yapmasındaki paradoks, Eta'yı neredeyse post modern bir sanat eseri haline getiriyor bile denebilir.

Mahremiyet ve güvenlik konusu da atlanmamış. Bu nedenle her Eta Clock'un kendi veri saklama alanı bulunuyor. Konum bilgileri iletildikten sonra sistemden siliniyor. Dolayısıyla sadece saatin sahibi bu bilgilere sahip olabiliyor.

Eta Clock, şu anda Kickstarter üzerinde fonlanan bir proje. Kampanya yeni başlamış olmasına rağmen hedef fona ulaşılmasına çok az kalmış. Şu an için 2 yüz ve 2 kol rengi seçeneği var. Ancak hedef aşılırsa her ikisi için de üçüncü bir renk seçeneği eklenmesi, hatta kolların üzerine kullanıcının istediği bir ikon kazınarak kişiselleştirme imkanı sağlanması düşünülüyor. Teslimata Ağustos 2018 gibi başlanması düşünülüyor.

Görsel: Kickstarter