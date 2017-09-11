Bu Film İçin Ünlüler Bir Araya Gelmedi

KFC, Kafana Göre Kova filminde ünlülerin benzerleri bir araya geldi.

Ünlülerin bir araya geldiği, her birinin bir vurucu cümle söylediği sosyal sorumluluk işlerini bilirsiniz. Bu haberde bahsedeceğimiz iş onlardan biri değil. Ünlüler bir araya gelmedi, mesajı da hayat kurtaran cinsten değil; sadece bir kova spotu. KFC'nin "Kafana Göre Kova" hizmetini tanıtıyor, konuşanlar ise ilk anda ünlüler sansak da ünlü benzerleri.

Kafana Göre Kova, istediğine gör oluşturduğun bir KFC kovası. But, kanat, mısır... Hepsini "kafana göre" topluyorsun. Bu ürünü tanıtan filme de ünlü benzerleri toplanmış. Herkes tanıdık ya da daha doğrusu, tanıdığımız birilerine benziyor. Benim yakaladıklarım arasında Cem Yılmaz, Ferdi Tayfur, Kim Kardashian, Lassie, Serdar Ortaç, Tarkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Arnold Schwarzenegger gibi isimler var.

Forgan Mreeman reklam ajansı tarafından hazırlanan film, ünlüler yerine ünlü benzerlerini kullanmasını sadece bir kova spotu olmasına bağlıyor. Bu nedenle bunca ünlü isim değil de onları hatırlatacak benzerleri yer alıyor. Filmin sosyal medyada duyurusu da bu şekilde yapıldı.

Bazen tüm ünlüler, önemli bir mesaj vermek için bir araya gelir ya… Bu videoda gelmedi. Çünkü bu bir kova spotu. pic.twitter.com/Sip7oVEpTD

— KFC Türkiye (@kfcturkiye) 8 September 2017

İçerisindeki ünlüleri tahmin etmeye çalıştıran yapısıyla film sosyal medyada büyük dikkat çekti. "Bilmem kaçıncı saniyediki kim?" gibi sorular video altı yorumlarda gırla gitti. Nasıl, siz bütün ünlüleri yakalayabildiniz mi?

Künye:

Ajans: Forgan Mreeman

Yaratıcı Ekip: Gizem Göker, Akın Eroğlu

Reklamveren: KFC

Reklamveren Yetkilileri: Zeliha Şener, Yasemin Karakaya, Cansu Akalın

Prodüksiyon: Dinamo İstanbul

Yönetmen: Kuntay Alpman

Prodüksiyon Danışmanı: Figen Korkut

Görsel: YouTube