Bu Çocuklar Neye Bakıyor?

Mercedes-Benz için BBDO Paris tarafından hazırlanan son reklam filmi, otomobili izleyen çocuklar üzerinden yarattığı gizemle ürün özelliğini anlatıyor.

Mercedes-Benz için BBDO Paris tarafından yaratılan yeni reklam filmi "The Encounter" (Karşılaşma), Mercedes Me uygulamasının özelliklerini anlatıyor. Oldukça sade bir fikre sahip olan film; hem ürün özelliğini vermeyi başarıyor, hem de sinematografik bir hava yaratıyor.

Mercedes E Sınıfı Wagon çevresinde dönen film, komşunun arabasını bisikleti üzerinde izleyen bir çocukla açılıyor. Komşuyla bakışma, selamlaşma derken ertesi güne geçiyoruz. Bu sefer iki çocuk var. Daha ertesi gün, çocuklar artıyor. En sonunda oldukça kalabalık bir grup çocuk arabayı izliyor. Durum giderek garipleşiyor, komşu adam kafasını sallıyor, tereddütle selam veriyor artık.

Buraya kadar, seyirci çocukların niyetini henüz anlamış değil. Filmin tonunda da biraz gerilim filmi havası var, Hollywood filmlerindeki gizem çözmeye çalışan Amerikan banliyösü çocukları hikayelerini andırıyor hafiften. Bu başlangıç... Adamda bir kötülük mü var, çocuklar mı bir tuhaf, emin değiliz.

Neyse ki sonunda anlıyoruz: Çocukları bu kadar büyüleyen şey, Mercedes'in kendi kendine park edebilmesiymiş. Filmin amacı Mercedes Me ile akıllı telefon üzerinden otomobilin uzaktan park etme özelliğini anlatmak zira. Filmin sonunda bunun neredeyse bir sihir olduğunu vurgulanıyor, çocukların gözlerinde de hayranlığı görebiliyoruz artık.

Künye:

Reklam Ajansı: BBDO Paris

Reklamveren: Mercedes-Benz

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Matthieu Elkaim

Yönetici Yaratıcı Yönetmen (Proximity): Julie Benmoussa

Yaratıcı Ekip: Clement Dantzer, Benoit Lagalle

Yapım Müdürü: Julien Sanson

Grup Müdürü: Paul Johanet, Charlotte Montrichard

Proje Yöneticisi: Sandra Sancho

Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Loic Mercier

Stratejik Planlama: Nicolas Orsoni

Yapım: Mile Inn

Yönetmen: Matthieu Mantovani

Post Yapım: Martine Ferey

Montaj: Damien Dupoux

Görsel: YouTube