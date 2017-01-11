Bu Çocuklar Neye Bakıyor?
Mercedes-Benz için BBDO Paris tarafından hazırlanan son reklam filmi, otomobili izleyen çocuklar üzerinden yarattığı gizemle ürün özelliğini anlatıyor.
Mercedes-Benz için BBDO Paris tarafından yaratılan yeni reklam filmi "The Encounter" (Karşılaşma), Mercedes Me uygulamasının özelliklerini anlatıyor. Oldukça sade bir fikre sahip olan film; hem ürün özelliğini vermeyi başarıyor, hem de sinematografik bir hava yaratıyor.
Mercedes E Sınıfı Wagon çevresinde dönen film, komşunun arabasını bisikleti üzerinde izleyen bir çocukla açılıyor. Komşuyla bakışma, selamlaşma derken ertesi güne geçiyoruz. Bu sefer iki çocuk var. Daha ertesi gün, çocuklar artıyor. En sonunda oldukça kalabalık bir grup çocuk arabayı izliyor. Durum giderek garipleşiyor, komşu adam kafasını sallıyor, tereddütle selam veriyor artık.
Buraya kadar, seyirci çocukların niyetini henüz anlamış değil. Filmin tonunda da biraz gerilim filmi havası var, Hollywood filmlerindeki gizem çözmeye çalışan Amerikan banliyösü çocukları hikayelerini andırıyor hafiften. Bu başlangıç... Adamda bir kötülük mü var, çocuklar mı bir tuhaf, emin değiliz.
Neyse ki sonunda anlıyoruz: Çocukları bu kadar büyüleyen şey, Mercedes'in kendi kendine park edebilmesiymiş. Filmin amacı Mercedes Me ile akıllı telefon üzerinden otomobilin uzaktan park etme özelliğini anlatmak zira. Filmin sonunda bunun neredeyse bir sihir olduğunu vurgulanıyor, çocukların gözlerinde de hayranlığı görebiliyoruz artık.
Künye:
Reklam Ajansı: BBDO Paris
Reklamveren: Mercedes-Benz
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Matthieu Elkaim
Yönetici Yaratıcı Yönetmen (Proximity): Julie Benmoussa
Yaratıcı Ekip: Clement Dantzer, Benoit Lagalle
Yapım Müdürü: Julien Sanson
Grup Müdürü: Paul Johanet, Charlotte Montrichard
Proje Yöneticisi: Sandra Sancho
Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Loic Mercier
Stratejik Planlama: Nicolas Orsoni
Yapım: Mile Inn
Yönetmen: Matthieu Mantovani
Post Yapım: Martine Ferey
Montaj: Damien Dupoux
Görsel: YouTube
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