British Council'den Yeni Medyada Kendi Geliştirmek İsteyenler için Sanatçı Programı

British Council ve Digi.logue iş birliğiyle hazırlanan dijital sanatçı programı AltCity, her teknik ve disiplinden sanatçının yeni medyaya giriş yapmasını amaçlıyor.

British Council'in dünyanın farklı kentlerinde düzenlediği AltCity projesi İstanbul'a taşındı. AltCity, yeni medya alanında iş üreten veya üretmek isteyen sanatçıların yurt dışı ölçeğinde çalışmalar yapmasını sağlıyor. Özellikle genç yetenekleri hedefleyen program, yeni medyanın çeşitli alanlarında çalışmalar yapmayı ve dijital sanatların daha geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlıyor.

Teknoloji kulanımı, içinde bulunulan şehrin dokusu ve dijital sanatı bir arada kullanarak çalışmalar yapmak isteyenler için alan yaratan AltCity, 2 haftalık bir dijital sanat programı. British Council öncülüğünde doğan programa seçilecek 12 sanatçı, bu süre boyunca tam zamanlı çalışma ve kendini geliştirme imkanına kavuşacak.

British Council ve Digi.logue iş birliğiyle, Quays Culture yapımcılığında ve Squidsoup'un sanat yönetiminde gerçekleşecek olan AltCity'nin en dikkat çeken yönlenden birisi, sanatçılarda teknik ve disiplin kısıtı gözetmemesi. Heykel, ressam veya şair gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış kişiler de programa başvurabiliyor. Böylece bu kişiler kendilerini kolayca dijital sanatlarda geliştirebiliyor.

Squidsoup, AltCity'de iki farklı teknolojik yaklaşım kullanacak ve programa katılan sanatçılara bunları sıfırdan başlayıp üretebilme yeteneği kazandıracak. Squidsoup bu teknolojiler için BLOOM ve SUBMERGENCE projelerinde kullandığı altyapıyı baz alacak. Bu projeleri de sayfanın en altından izleyebilirsiniz.

AltCity sanat programına başvurular 24 Eylül'e kadar devam ediyor. Başvuru ve detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.



Görsel: British Council, YouTube