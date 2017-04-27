Bridgestone'dan Havasız Bisiklet Lastiği

Bridgestone otomobiller için geliştirdiği havasız bisiklet lastiği teknolojisini bisiklet lastiklerine adapte ediyor.

Jant yerine yaprak kollu süspansiyonu olan ve bu sayede yüksek darbe emme gücü olan bisiklet tekeri Loopwheel, Vittoria’nın grafenli patlamayan bisiklet lastiği ve Nexo’nun patlamayan havasız bisiklet lastiği alternatif bisiklet lastikleri arasında en dikkat çekici olanlardı. Şimdi ise Tokyo merkezli lastik devi Bridgestone’un havasız bisiklet lastiği bu alandaki yeniliklere eklendi.

Tıpkı Nexo’nun havasız bisiklet lastiklerinde olduğu gibi bisikletçileri patlak lastik sorunundan kurtarma amacını taşıyan havasız lastikleri Bridgestone, kendi çatısı altında bisiklet ürünleri üreten Bridgestone Cycle.co ile geliştirmiş. Lastiklerde hava kullanmak yerine tekerleğin iç tarafı boyunca uzanan termoplastik reçineden yapılmış benzersiz bir konstrüksiyonla binicinin ağırlığı desteklenmiş. Fütüristik görünümlü lastikler tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş.

Bridgestone, 2011’de havasız otomobil lastiği fikrinin patenti alınmışken, havasız lastikler üzerinde çalışmaya odaklanmış. Bu yıl Bridgestone otomobiller için geliştirdiği enerji verimli havasız lastik teknolojisini bisikletlere de adapte ediyor. Havasız lastik konsepti yalnızca sürücülerin lastik değiştirmekte zorlanması nedeniyle değil karbon emisyonlarını azaltmak ve ulaşımı daha sürdürülebilir kılmak için de ortaya çıkmış bir fikir.

Bridgestone'un havasız otomobil lastiği.

Sıcakken yumuşayıp şekillendirilebilen, soğuduğunda ise sertleşen bir tür sentetik reçine olan termoplastik reçine ile geliştirdiği teknoloji artık Bridgestone’a, daha önce hiç görülmemiş türde yeni nesil bisiklet lastikleri üretebilme imkanını veriyor.



Lastik devi, havasız bisiklet lastiklerini 2020'deki Tokyo olimpiyatlarına hazır olacak şekilde 2019'da piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bridgestone ayrıca yakın gelecekte “havasız konsepti”ne uygun ürünlere yeni çeşitleri ekleyeceklerini açıklamış.

Görsel: Bridgestone