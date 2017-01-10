Bozulan Eşyalarınızı Gönüllülerin Onardığı Repair Cafe

Yeryüzü Derneği tarafından açılan Repair Cafe'de ev yaşamı içinde bozulabilecek hemen her şey tamir ediliyor.

Ekonomik sistemimizin kurduğu tüketim dinamiklerinden uzaklaşmak, harcamadan üretmek ve ölçeği ne olursa olsun bir değer yaratabilmek insan yaşamını bir adım daha anlamlandırıyor. Ve bu değer yaratma kavramı, ekonomik bir faaliyet içinde bulunmak, girişimini satarak daha büyüğünü kurmak veya bir koyup beş almak değil. Tüm bunlardan uzak, tüketimin olmadığı bir fark yaratmak gerçek değer.

Repair Cafe (Onarım Kafe) de değer yaratmanın en naif üyelerinden birini, bozulanı yeniden kullanmayı, öne çıkarıyor. 2009'da Hollanda'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Repair Cafe akımının İstanbul ayağı da Yeryüzü Derneği tarafından Kadıköy'de açıldı.

Repair Cafe her ayın ilk Pazar günü, 12:00 - 15:00 arasında Yeryüzü Derneği'nde düzenleniyor. İlk etkinliğini Kasım ayında yapan Repair Cafe, 3 ay içerisinde her etkinlikle daha çok ilgi çekmeye de büyümeye devam ediyor.

Repair Cafe'ye ağırlıklı olarak elektronik, ev veya mutfak eşyası, terzilik gerektiren kıyafetler, ahşap ve oyuncak eşyalar geliyor. Fakat gönüllülerin yetkinliğine göre yelpaze de genişleyebiliyor. Örneğin Aralık ayındaki gönüllüler arasında takı onarımı yapan gönüllüler de vardı. Bunun duyurulmasıyla birlikte tamir edilmesi gereken takılarını getirenler de olmuş.

Genel yapısı itibariyle çok fazla kural ve düzenlemesi bulunmayan Repair Cafe, gerekli olduğu durumlarda zaman içinde kural konulabileceğini ancak sürecin sorunsuz olarak işlemesinin yeterli olduğunu belirtiyor. Etkinliğe katılmadan önce ise tek yapılması gereken form doldurarak hem katılım hem de onarım için kayıt alınmasını sağlamak. Bir sonraki etkinlik 5 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Görsel: Yeryüzü Derneği