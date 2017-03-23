Bozuk Para Büyüklüğünde Nakışlar

Chloe Giordano, gerçekçi mikro nakışlarıyla sihirli bir dünya yaratıyor.

Ezgi Pamir’in postmodern nakışlarının ve Michelle Kingdom’ın eskiz nakışlarının ardından Chloe Giordano’nın bozuk para büyüklüğündeki büyüleyici nakışları da radarımıza takıldı.



Giordano, genellikle ormanda yaşayan canlıları gerçekçi ve detaylı bir şekilde tasvir ediyor. Ancak nakışları hayvanlarla sınırlı değil. Örneğin, bir kitap kapağını, üzerindeki tipografiyle birlikte çok küçük boyutlarda bir nakış olarak işleyebiliyor.

Oxford’da yaşamını sürdüren ve aslında bir illüstratör olan Giordano, nakış işlemeyi tamamen kendi kendine öğrenmiş. Kendi deyimiyle çok sayıda deneme ve başırısız nakışlar sayesinde bugünlere gelmiş. Her nakışın desenini öncelikle kağıt üzerine çiziyor. Nakış broşlar ve nakış kartlar da üreterek illüstratör mantığıyla nakışın kullanım alanlarını genişletiyor.



Sanatçı, tumblr’ında kendisine yönletilen soruları cevaplayarak yapım süreci hakkında da takipçilerini bilgilendiriyor.

Görsel: Chloe Giordano