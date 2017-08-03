Boyaları Dökülene Kadar Kadıköy'ü Süsleyecek Yeni Duvar Resimleri

Kadıköy'ün yerli ve yabancı sokak sanatçılarının tuvali haline getiren Mural İstanbul festivali bu yıl yapılan 5 yeni eserle tamamlandı.

Kadıköy'ün zengin mural koleksiyonuna her yıl yenilerini ekleyen Mural İstanbul, bu yıl da 4 - 31 Temmuz arasında düzenlendi. Kadıköy'ün yerel sanatçılarının, festival dışında da aktif olarak boyadığı Kadıköy duvarları, bu festivalle belediyeden de destek alarak yerli ve yabancı pek çok ismi ağırlama fırsatı da yakalıyor.

2012'den beri devam eden Mural İstanbul'un bu yılki konukları; Eskişehir'den The Writer Material, İspanya'dan Treze, İstanbul'da Mr. Hure, Ukrayna'dan Alex Maksiov ve Avustralya'dan Fintan Magee idi. Her bir sanatçı kendilerine ayıralan duvarı kendi çizgileriyle süsleyerek seneler boyunca anacağımız eserler bıraktı. Duvarların fotoğrafını Mehmet Naci Demirkol çekerken etkinlik afişini ise Erman Yılmaz tasarladı.

Aşağıda 5 eseri de inceleyebilir, konumlarına yapılan yönlendirmeyle de bir gezi planı hazırlayabilirsiniz.

The Writer Material (konum)

Treze (konumonum)

Mr Hure (konum)

Alex Maksimov (konum)



Fintan Magee (konum)



Görsel: Mural İstanbul