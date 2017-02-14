Boya Kalemleriyle Yaratılan Deniz Canlıları

Jennifer Maestre, renkli kalemler kullanarak deniz kestanesinden esinlendiği heykeller yaratıyor.

Bir objenin amacı dışında kullanılması beklenmedik güzellikleri ortaya çıkarabiliyor. Renkli kalem parçalarından tablo yapan Thiago Fernandes’in yanı sıra Jennifer Maestre’nin de yüzlerce boya kalemi kullanarak heykeller yarattığını görüyoruz.

Jennifer Maestre deniz canlılarının sahip olduğu dokuyu yaratabilmek için neredeyse iğne kadar sivri uçlu kalemler kullanıyor. Bu sivri uçlar sayesinde, heykeller deniz canlılarının savunma mekanizmalarını görüntü olarak taklit edebiliyor. Özellikle deniz kestanelerinin estetiğinden çok etkilendiğini ve onlardan ilham aldığını belirten sanatçı, bu canlılara dokunma arzusuyla acıdan kaçınma içgüdüsü arasındaki gerilimi ifade etmek istemiş.

Görsel: Jennifer Maestre