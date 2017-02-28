Boston Dynamics'in Yeni Patenli Robotu Handle

Boston Dynamics, 2 metre uzunluğundaki ve 1,2 metre zıplayabilen yeni robotu Handle'ı tanıttı.

Boston Dynamics, itilip kakılmasıyla büyük tepki çektiği Atlas robottan bir yıl sonra yine ses getirecek, büyük meziyetleri olan Handle isimli bir robot tanıttı. Atlas ile Handle arasında bir de SpotMini'yi geliştiren ekip bu robotu da geçtiğimiz Haziran'da lanse etmişti. Spot'un küçük sürümü olduğu için ve belki de Atlas kadar zorbalığa maruz kalmadığı için bu robot ana akımda o kadar yansımamıştı.

Bugün ise Boston Dynamics, tekerlekli ayakları olan yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve saatte 14 km hızla giden Handle'ı tanıtan bir video yayınladı. Elektrik ve hidrolik aküatörlerle çalışan robot tek bir şarjla 25 km mesafe katedebiliyor. 45 kg ağırlığı kolayca kaldırabilen ve öncelikli olarak bu amaçla geliştirilen Handle (kulp, tutamak, idare etmek anlamlarına geliyor) ismini alan robotun en şaşırtıcı özelliği ise 1,2 metre yüksekliğe kadar zıplayabilmesi. Öyle ki bu robota hemen bir kaykay verin gibi şirin yorumlar da yapılmış. Zıplamanın dışında ise merdivenden inme, yürüme ve koşma gibi meziyetleri de oldukça akrobatik bir havayla yerine getiriyor.

Handle ile ilk karşılaşmamız geçtiğimiz ay Boston Dynamics'in kurucusu Marc Raibert'in yaptığı bir sunum sırasında risk sermayedarı Steve Jurvetson tarafından çekilen video aracılığıyla olmuştu. Raibert, diğer pek çok robotları gibi Handle'a ait görüntüleri de sunumda paylaşırken Jurvetson bu sunumu videoya çekerek YouTube'a yüklemişti.

Görsel: YouTube