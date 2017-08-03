Boş Zamanlarında Duvar Dekoru Olan Sandalyeler​

FLORES taller de arquitectura, txoko etkinliği için yerden tasarruf etmek amacıyla duvara istiflenebilen şık sandalyeler tasarladı.

İspanyol mimari ofisi FLORES taller de arquitectura, txoko (insanların birlikte yemek pişirdiği, yemek pişirme deneyimlerini paylaştığı ve yemek yediği Basklara özgü bir gelenek) için düzenlediği mekanda yer sıkıntısıyla karşılaştı. Mekana daha fazla sandalye sığdırırken aynı zamanda da daha fazla alan yaratabilmek amacıyla mimari ekip, fikir geliştirmek durumunda kaldı ve ortaya duvara dizilebilen şık bir oturma takımı çıktı.

Birbirini tamamlayan ikişerli sandalyeler, üst üste istiflenerek özel tasarlanmış bir duvara dizilebiliyor. Bu da oturma takımını kullanılmadığı anlarda şık bir dekorasyon unsuru haline getiriyor. Bu çözüm sayesinde txoko topluluğunun 32 üyesinin hep birlikte yemek yemesi ve film izlemek gibi toplu aktiviteler yapması mümkün hale gelmiş. Etkinliğe 32 kişiden daha az katılım olduğunda ise sandalyeler duvara dizilerek sanatsal bir atmosfer oluşturuyor ve o günkü katılımcılara yer açılıyor. Hatta dikkatli bakılınca duvardaki sandalyelerin raf olarak dahi işlev görebileceği belli oluyor. Sandalyeler meşe odunundan yapılmış ve mekanın tamamı siyah duvar üzerindeki meşeyi vurgulayacak şekilde dekore edilmiş.

Görsel: Facebook, Ignant